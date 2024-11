A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) november 8-án, pénteken, Budapesten tartotta meg tisztújító közgyűlését, ahol Lehmann Tibort, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjét újabb 4 évre megválasztották a szervezet szakmai alelnökének. A négytagú elnökségben két tiszaújvárosi kötődésű sportszakember – a hazai és nemzetközi versenybíró, 2023-ban a legjobb európai férfi versenybírónak megválasztott Nagy Alpár és az egykori sokszoros válogatott versenyző, napjainkban klubvezető Török Dániel – is helyet kapott.

– Ilyen nyugodt közgyűlésre nem emlékszem, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy jó úton járunk – tudtuk meg Lehmann Tibortól. – Jól eső érzéssel fogadtam a negyedik ciklusomra szóló, egyhangú szavazást követő bizalmat, melyet ezúton is szeretnék megköszönni a hazai klubok képviselőinek. Megfelelő úton haladnak a folyamatok a magyar triatlonban, melyet az idei kimagasló sikerek is bizonyítanak. Nyugalom van, stabil a háttér, és ennek több területen is meglátszik az eredménye. Célom a négy évvel ezelőtt megkezdett szakmai építkezés folytatása: támogató utánpótlás-nevelés és eredmény-centrikus elitsport, a további kiemelkedő eredmények reményében.

Az elnöki pozícióra a 2021-ben megválasztott elnök, Kindl Gábor közgazdász, üzletember, korábbi országos bajnok triatlonos volt az egyetlen jelölt, aki ezúttal is megkapta a közgyűlés egybehangzó bizalmát. A társadalmi alelnök a triatlonban 12 évet aktívan eltöltő, majd a hazai és nemzetközi sportági szövetségekben az elmúlt 20 évben sportszervezői és sportvezetői pozíciókat betöltő Rutkovszky Ede lett. Az elnökséget Kis Gyula, dr. Kovácsné Kószó Éva, Nagy Alpár és Török Dániel alkotja. A felügyelő bizottság elnökének dr. Luterán Róbertet választották meg.