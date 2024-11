Jogvesztő

A dátumok tehát nagyon fontosak az eljárás során, a frissen közzétett szabályzatban az első ,,kilométer kő" 2025. március 17-e, merthogy eddig be kell adni a kérelmet a következő szezonra. A határidő elmulasztása jogvesztő, ami azt jelenti, hogy a licensz beadására ezt követően már nincs, nem lesz mód. Az első hiánypótlási határidő március 24-28., a második április 7-11., míg az első fokon eljáró licencadó bizottság az első ülésén április 22. és 24. között fog dönteni a licenckérelem megadásáról, vagy elutasításáról. Van egy harmadik hiánypótlási kör is (április 25.-május 2.), amely után következik majd a első fokon eljáró licencadó bizottság második ülése (május 9-15.). Fellebbezni még ezt követően is lehet, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, amennyiben lesz ilyen szervezet, annak ügyében a fellebbviteli licencadó bizottság fog eljárni május 27. és 30. között.