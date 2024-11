Labdarúgás: NB II, 15. forduló

Kolorcity Kazincbarcika – Kisvárda Master Good (Kazincbarcika, vasárnap, 13.00)

Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője: – A múltkori, mezőkövesdi mérkőzésen nem kezdtünk jól, és nem feltétlenül a játékkal volt probléma, hanem, hogy a hazaiak kontráit nem tudtuk megfelelően levédekezni. A második félidőben, még kétgólos hátrányban, büntetőt hibáztunk, ami általában demoralizáló, azonban ezután a csapat nagyon komoly mentális erőről tett tanubizonyságot. A fizikai állapota is meg volt a csapatnak, nem csupán a lelki ereje, egyenlítettünk, és akár meg is nyerhettük volna a meccset. Az első félidei teljesítményünk alapján nem járt nekünk a győzelem, örülök, hogy sikerült több fiatalnak is játéklehetőséget adni, ami a klub számára továbbra is fontos. Vasárnap az őszi szezonzáró következik, pontosan tudjuk, hogy mi a tét, tudjuk, hogy mivel párosulhat a jó eredmény, mindettől függetlenül ez is egy mérkőzés a sok közül. Sokan tudják, hogy 9 évet töltöttem el Kisvárdán játékosként, edzőként, nagyon szép sikereket értünk el az ottaniakkal közösen. De ez a hétvége nem rólam szól, hanem a csapatról. Ismerjük a Kisvárdát, láttam a hétfői, hazai, Budapest Honvéd elleni találkozójukat, igyekszünk az ő ellenszerüket is megtalálni. A cél az, hogy úgy búcsúzzunk majd egymástól, a szurkolóinktól az ősz végén, hogy mindenki boldog legyen.

A Barcikában Gante és Bánhegyi hosszabb ideje maródi.

A várható összeállítás: Fadgyas – Bacsa, Polgár, Debreceni, Demeter – Varga J., Lucas – Herjeczki, Kártik, Bódi Á. – Szabó M.