Nem lehet megunni

Kártik Bálint a saját pályafutásáról is ejtett szót.

– Berettyóújfaluban születtem, ott is kezdtem focizni, édesapám volt a vármegyei I. osztályú csapat edzője, nyolc évesen kerültem be Debrecenbe, az Olasz Focisulihoz – sorolta a futballista, aki szeptemberben 2027 nyaráig hosszabbított a vegyészvárosban. – Megfeleltem, fél órát kellett utaznom az edzésekre, a szüleim nagyon sokat vállaltak. Tizennégy és tizenkilenc éves korom között voltam a DVSC Akadémián. Utána kellett dönteni, hogy ott próbálkozok tovább, amire akkor nem volt lehetőség, és inkább elmentem Nyíregyházára, ami nagyon jól ,,sült el", hiszen négy és fél évet végig játszottam. Utána Csákváron sajnos megsérültem 2021. januárjában, az első bajnokin, és csak szeptemberben tértem vissza. Innen később Pécsre igazoltam, ami nem jött össze, s tavaly nyáron – mikor már lement az első forduló –, kerültem a KBSC-hez. Érdekes volt, hogy a Mosonmagyaróvár ellen egy héten belül kétszer is játszottam, az első körben még pécsi, a másodikban már barcikai színekben. Örültem, hogy volt ez az itteni lehetőség, közelebb lehetek a családhoz, Berettyóújfaluhoz, Hajdú-Biharhoz, mert a feleségem is debreceni. Mi, hárman – ugyanis van egy 3 hónapos kislányunk, aki motivál, nagyon nagy pozitív töltetet ad – egyébként jelenleg Barcikán lakunk. Szóval újra kellett itt építeni magamat, a tavalyi év is jól alakult, de ez a szezon az, amilyennek szerettem volna, hogy legyen. Három góllal kezdtem, sérülés miatt volt egy két mérkőzéses kihagyásom, azonban már ismét jó formában érzem magam. A barátok ismerősök természetesen szoktak jelezni a meccsek után, van, aki viccesen azt is írja nekem egy győzelmet követően, hogy ,,Ez már unalmas." Erre az válaszolom: ,,Ezt nem lehet megunni." Most, hogy a hét végén nincs meccs, hazamegyünk egy kicsit feltöltődni.

Kártik-tények 2015/2016: Debreceni VSC tartalék (NB III: 4/0) 2016/2017: Nyíregyháza Spartacus (NB II: 31/6) 2017/2018: Nyíregyháza Spartacus (NB II: 31/4) 2018/2019: Nyíregyháza Spartacus (NB II: 32/3) 2019/2020: Nyíregyháza Spartacus (NB II: 25/3) 2020/2021: Nyíregyháza Spartacus (NB II: 14/0), Aqvital FC Csákvár (NB II: 1/0) 2021/2022: Aqvital FC Csákvár (NB II: 27/6) 2022/2023: Aqvital FC Csákvár (NB II: 13/1), Pécsi MFC (NB II: 10/0) 2023/2024: Pécsi MFC (NB II:1/0), Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II: 32/1) 2024/2025 (a 13. fordulóig): Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II: 11/3)

További videós tartalmaink itt.