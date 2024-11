Férfi NB I/B, Zöld csoport, 8. forduló:





Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – Agrofeed UNI Győr (Tiszaújváros, péntek, 18.00)





Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője: – Szeretnénk, ha továbbra is meg tudnánk tartani azt, hogy hazai pályán veretlenek vagyunk. A hetünk nem volt ,,egyszerű", mert voltak betegeink, sérültjeink, jelenleg nem is tudom, közülük ki játszhat, de aki lesz, azzal kell megoldani a feladatot. Egy úgymond szabadszellemű felfogású csapat érkezik hozzánk, amelynek több figurája van, amellett, hogy sokat futnak, tehát a gyors indításaikra különösen ügyelni kell majd. Észnél kell lennünk, hogyan támadunk, jó energiák kellenek elől, és hátul is, akkor meg tudja a csapat csinálni, elérjük a célunkat.