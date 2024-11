Az „Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonért” (IMGA) november 19-i, keddi díjátadó ünnepségén Horváth Karolina Helga vehette át az országos kategória nyertesének járó emlék-plakettet, míg a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül idén Kiss Gergelyt díjazta a kuratórium.

A Tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelő termében megtartott családias eseményen Péter Attila, a kuratórium tagja üdvözölte a megjelenteket, köztük dr. Fülöp Györgyöt, Tiszaújváros polgármesterét, Szegedi Attilát, az alapító Magyar Triatlon Szövetség főtitkárát, Lehmann Tibort, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökét, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjét, az alapító Koscsó Lajost, Magyar Lajost, Suhajda Józsefet, a korábbi díjazottak közül Balogh Bencét, Lehmann Csongort, Lehmann Bencét, Pocsai Balázst, Sinkó-Uribe Aurélt, Török Alfrédot. Az interneten keresztül Csovelyák Zita, Máli János és dr. Varga Béla kuratóriumi tag, valamint két korábban elismert sportoló, Kiss Gergely és Mocsári Bence követte a történéseket.

A díjátadón ezúttal sem mulasztottak el megemlékezni a triatlon tiszaújvárosi meghonosítójáról, a világkupa és a nagyhét elindítójáról, a 2013-ban elhunyt dr. Márkus Gáborról, akinek lelkesedése, elhivatottsága, embersége, munkabírása követendő példa az utódok számára.

A hagyományos esemény állandó elemeként, a jelenlevők megtekinthették azt a kisfilmet, mely az alapítvány névadóját, az 1998-ban vétlen közlekedési balesetben elhunyt, a 2000-es Sydney-i olimpiai indulásra esélyes kiváló sportembert, nagyszerű barátot, Ifj. Márkus Gábort mutatta be.

Az elnök

Ezt követően Márkus Gergely, a kuratórium elnöke beszélt az elmúlt időszak történéseiről.

– 2024 a magyar triatlon eddigi legeredményesebb éve volt – hangsúlyozta a Nemzetközi Triatlon Szövetség (World Triathlon) sportigazgatója. – Mindannyian büszkék lehetünk rá, hogy a párizsi olimpia valamennyi magyar indulója korábban díjazottja volt az alapítványunknak, mely 1999 óta több, mint 13 millió forinttal segítette a tehetséges hazai sportolókat. Továbbra is Tiszaújváros Önkormányzata a legnagyobb támogatónk, de köszönet jár a kisebb támogatóknak, de hálásak vagyunk az 1 százalékos felajánlásokért is. Ezek együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy ebben az évben – történetünk során először - túlléptük az 1 millió forintot, amit a támogatásra fordítunk. Az országos díjazottnak nettó 600, a klubos díjazottnak pedig nettó 450 ezer forint anyagi támogatást tudunk nyújtani. A hét pályázó közül kiválasztott idei két díjazottnak, edzőiknek magam és a Márkus-család tagjai nevében is szívből gratulálok!