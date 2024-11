Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 15. forduló

Diósgyőri VTK tartalék F4R – Debreceni EAC 2–1 (2–1)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Kulcsár).

DVTK tartalék: Derényi – Szakos, Kristóf M., Ferencsik S., Kiss L., Vincze D. (Sipos, 82.), Sáreczki (Furdetski, 82.), Benkő, Karnitski, Paizs (Szalai, 68.), Lajcsik (Osikov, 73.). Vezetőedző: Vincze Richárd. DEAC: Tóth D. I. – Toboy (Tóth D. II., 57.), Sándor T., Papp G., Szabó L. (Lénárt, 46.), Vincze Á., Al-Sheraji (Bárány B., 81.), Soltész, Jankelic, Lakatos B., Kereszti (Kun, 46.). Vezetőedző: Urbin Péter. G.: Sáreczki (4.), Paizs (29.), ill. Al-Sheraji (26.). Jók: az egész csapat, ill. Al-Sheraji.

Vincze Richárd: – Érdekes játék a futball, hisz a mai napon, különösen a második félidőben nem azt a játékot nyújtottuk, amit szoktuk, de azért ehhez bőven hozzájárult az is, hogy az éllovas csapat volt az ellenfél. Az első félidő alapvetően rendben volt, alkalmazkodtunk a körülményekhez, voltak helyzeteink és előnybe kerültünk. A folytatásban aztán dominált az ellenfelünk, labdás játékunk nem is volt. Rengeteg hosszú labdát és beadást kellett levédekeznünk, amit a srácok maximális koncentrációval, hősiesen tettek meg. Hol egy láb lépett közbe, hol a kapusunk védett hatalmasat, hol szerencsénk volt, de annak van szerencséje, aki tesz érte és a srácok most rengeteget melóztak. Azt gondolom, a meccseket a mentalitás nyeri, ami most nagyon rendben volt. A játékunkkal kapcsolatban van ugyan hiányérzetem, de szomorú azért nem leszek a listavezető legyőzése után.

Urbin Péter: – Álmosan kezdtük a mérkőzést, nem voltunk eléggé közel az ellenfél játékosaihoz, ezért kaptuk a korai gólt. Ezt követően visszajöttünk a mérkőzésbe a gólunkkal, ám három perccel később ismét betaláltak a hazaiak. A figyelmetlenségünkben a korai kelés, az utazás is közre játszhatott, és a szezon végére már fáradtabb a társaság. Sajnos az első játékrész volt a legrosszabb negyvenöt percünk a szezonban. A szünet után mindent megpróbáltunk, agresszívebben játszottunk, cseréket hajtottunk végre, de az ellenfél a nagy hangsúlyt fektetett a védekezésre. Hiába akadtak lehetőségeink, most hiányzott elöl a minőség a futballunkból. A srácok minden tőlük telhetőt megtettek, azonban ma nem voltunk elég jók.