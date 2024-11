Tíz országból összesen 14 ezer résztvevő jelentkezett a Hell Boxing Kings nyílt válogatóira, akik közül a legjobbak jutottak el a miskolci gálára, amelynek a sorozata most veszi kezdetét. A DVTK Arénában ezen a héten vasárnap, a 19.30-kor kezdődő eseményen 7 ökölvívó meccset láthatnak az érdeklődők, nem csak azok, akik jegyet vásárolnak, hogy a helyszínen élvezzék a csatákat, hanem azok is, akik leülnek a televízió készülékek elé, és az RTL műsorát, 21 órától kezdődő élő közvetítését választják, november 10-én.

A Hell Boxing Kings vasárnapi menüje

A gálasorozatra a férfiak négy súlycsoportjában, 60 kg-ban, 67 kg-ban, 75 kg-ban és +91 kg-ban kategóriánként 8-8 versenyző jutott be, de nem csak őket lehet majd látni, hanem celeb bokszolók is a kötelek közé lépnek. Utóbbiak között hölgyek is lesznek, könnyűsúlyban 8-an várják a fellépést, míg ebben a kategóriában a férfiaknál középsúlyban és nehézsúlyban szintén 8-8 nemzetközi híresség készül a csatákra.

A vasárnapi programban 7 darab negyeddöntős meccs szerepel, ezek nyertesei az elődöntőkbe jutnak tovább. A csaták profi szabályok szerint zajlanak, a ringidő 4x3 perc – abban az esetben ha nem kiütéssel ér véget az összecsapás.

Hell Boxing Kings: magyarok

A nyitó gálán három magyar lesz érdekelt. A férfiak celeb nehézsúlyú mezőnyében az énekes és színész, Brasch Bence a petúnia termesztő, szlovák Samuel Jeseter ellen lép ringbe.

A profi magyar bunyós, Száraz Gergely, a korábbi ifjúsági magyar bajnok és kick-box világbajnok nagy meccs előtt áll a 60 kg-os súlycsoportban, hiszen ellenfele, az azeri Tayfur Aliyev 2021-ben olimpiai induló volt.

Az ifjúsági és felnőtt magyar bajnok, U22-es Európa-bajnoki bronzérmes Kiss Levente, +91 kg-ban Emanuel Nican ellen meccsel. A román fiú hazájában bajnoki címet szerzett, és volt világbajnoki- és Európa-bajnoki induló is, vagyis ez a csata is nagyon keménynek ígérkezik.

Az összesen 1 millió dollár összedíjazású verseny során a fődíj, súlycsoportonként 100-100 ezer dollár (a 2. helyezettek 30 ezer, a 3. helyezettek 10 ezer dollárral gazdagodnak).