A döntőre is jön

A Hell Boxing Kings nagykövete a boksztársadalom (de a sportot kedvelő társadalom) által ismert egykori profi bokszoló, az amerikai Roy Jones Jr. lett.

– Az ő személyét szintén Tamás vetette fel, Roy annyiban nem volt ismeretlen Magyarországon, hogy ő volt a tavalyi, 100. magyar bajnokság díszvendége Budapesten – nyilatkozta Bertók Róbert. – Látta mindebben azt, hogy azt is megkapja az esélyt, aki ,,lentről jön", bármilyen értelemben, és a Hell Boxing Kings által magasra juthat, azért a 100 ezer dollár nem kis összeg. Emellé jön a hatalmas ismertség, és akár egy promóciós szerződés. Roy-ról még annyit, hogy itt volt Miskolcon az első napon, november 10-én, és itt lesz a döntőn, december 22-én is. Együtt él a szorítóban zajló eseményekkel, annyira, mintha benn lenne maga is.

Szeretik a nézők

A bokszszakemberrel zajló beszélgetés során még érintettük a celeb részét a Hell Boxing Kings-nek, valamint a közeli jövőjét is.

– Az ökölvíváson számos hollywoodi történet, rengeteg film alapszik, része – említette meg Bertók Róbert. – Magyarországon a profi boksz, és az egyéb gálákat rendkívül nagy érdeklődés övezte, övezi, ha egyszer valakit beszippant ennek a légköre, annak az életének a részévé válik. A celeb mérkőzéseket egyértelműen szeretik a nézők, szurkolnak ennek, vagy annak, de az is fontos, hogy az ismert emberek mindent beletesznek, úgy a felkészülés során, mind a szorítóban. Nagyon jó mérkőzések voltak eddig, elég gondolni csak Brasch Bence-Samuel Jeseter meccsre, a heroikus küzdelemre, a Boráros Gábor-Bárdosi Sándor találkozóra, de Bencéhez hasonlóan a másik Sztárbox-győztes, Berki Mazsi is elfogadta a felkérést. Bizonyosan lehetnek olyanok, akik azt gondolhatják, hogy vannak előre megbeszélt dolgok, de erről szó nincs, nulla megjátszott jelenet van a celeb csatákon. A jövővel kapcsolatban egyelőre nem szeretnék semmit sem elárulni, de nem egy egyszeri eseményről van szó, egyértelműen jó ötlet volt ez a projekt. A stratégiát meghatároztuk a következő évet illetően, zajlik a tervezés, de ettől több információt jelenleg nem adhatunk. MI