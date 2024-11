A múlt héten vasárnap Hell Boxing Kings néven hét részből álló ökölvívó gálasorozat vette kezdetét Miskolcon, a DVTK Arénában, amely ezen a helyszínen december 22-ig, vasárnaponként kínál magas színvonalú sport és -szórakoztató élményt a bunyó kedvelői számára.

Összesen hét kategóriában zajlanak a küzdelmek, ezek közül négy a férfi sportolóké, valamint van három celeb mezőny, amelyek közül az egyikben hölgyek pofozkodnak a ringben.

A pénzdíjas versenyen mind a hét kategóriában 100-100 ezer amerikai dollár jár az első hely megszerzéséért, és ezzel –, a nagy téttel – összefüggésben már az első alkalommal, a múlt hét végén is remek csatákat láthatott a publikum.

Ahogy az első gálán, úgy most is – egy meccs kivételével – negyeddöntő ütközetekre kerül sor. Az ominózus egy mérkőzés miatt ezen a napon a program 19.00-kor kezdődik (és várhatóan éjfél körül ér véget). A plusz meccs, ami beiktattak a szervezők a ringműsorba, igazi ínyenc falatnak tűnik, ugyanis ,,két világ” csap össze a kötelek között. Az egyik, a Magyarországnak a 2000-es olimpiai játékokon birkózó ezüstérmet szerzett Bárdosi Sándoré, aki a karfiolfülűek táborából előbb a szumósok közé, majd az MMA-ba, egy olyan küzdősportba csábult át, mely megengedi az ütést, rúgást és a földharcot is. A 47 éves sportember ellenfele, a másik világból, a szlovák MMA harcos, Boráros Gábor lesz, aki szeretné megmutatni Bárdosinak, hogy jobb lett volna, ha marad a szőnyegen, és nem jött a ringbe, a kötelek közé.