A folytatásban

Tudta Pascal Jansen, hogy ha ez így megy tovább, akkor sok sót nem fognak ,,megenni" a saját stadionjukban, ami nem venné ki jól magát a szurkolóik előtt. Mi mást is tehetett volna, mint azt, amit meg is lépett, hogy hármat cserélt a szünetben: lehozott három magyar játékost, és helyükre három jó nevű légióst küldött csatába. Ez előre is vetítette, hogy a Ferencváros még komolyabban, komolyabb minőséggel fogja támadni a vendégek kapuját, annak érdekében, hogy csökkentse a hátrányt. Azonban ebben az is benne volt, hogy lesznek, lehetnek területek a borsodiak gyors játékosai előtt. Az 56. percben Saldanha fejelt mellé óriási helyzetben, majd a 60. percben Edomwonyi hozta fel a játékszert, ám inkább elesett, reménykedve egy szabadrúgásban, mint kicselezte volna emberét. A 68. és a 70. perc között egalizálta az állást a zöld-fehér együttes, hiszen előbb Rommens, aztán Abu Fani zörgette meg a diósgyőriek hálóját. Nagyon úgy nézett ki, hogy iszonyúan nehéz húsz perc vár a DVTK-ra, kérdés volt, van-e annyi erő a látogatókban, hogy megtartsák legalább az egy pontot. Saldanha gólját VAR-ozták, jogosan elvették tőle, mert lesről terelte a játékszert a borsodiak ketrecébe. Minden poszton módosított Vladimir Radenkovic, a 85. percben éppen az ő csapatának volt labdája a négyhez, de a gólvonal előtt két lépéssel Maiga becsúszva mentett. Varga fejese is eldönthette volna a csatát, de nem döntötte. A Diósgyőr fantasztikus első félidőt produkált, benne volt a levegőben a meglepetés is, azonban a második félidőben mindent megtett a Ferencváros, így a döntetlen igazságos.