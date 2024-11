Röplabda: Extraliga, NB I Liga

Férfi Extraliga, alapszakasz, 7. forduló

Fino Kaposvár – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3:1 (-22, 24, 15, 23)

Kaposvár, 400 néző. V.: Adler, Árpás.

Kaposvár: Laczó 4, Bögöly 14, Novoselov 12, Yang 4, Hubicska 6, Boldizsár 10. Csere: Feliciano (liberó), Iván B., Baróti 17. Vezetőedző: Slobodan Prakljacic.

Vegyész: Nikolov 4, Péter M. 6, Garan 11, Péter B. 17, Pozzobon 19, Cziczlavicz 5. Csere: Kiss (liberó), Óhidi 1, Fecske. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Slobodan Prakljacic: – Sérülés miatt az első számú feladónk, Magyar Bálint nem játszott ma, de Laczó Bálint remekül helyettesítette. Nem csak az első szettben, hanem utána is látszódtak a fáradtság jelei, hiszen kedden még nemzetközi meccsünk volt. A második játszmát nagy csatában tudtuk hozni, utána már, úgy gondolom, mi irányítottunk. Egy lelkes, fiatal Barcikát vertünk meg.

Toronyai Miklós: – Ha előzetesen azt mondják, ennyire kapunk ki, aláírtam volna. A játék képét látva azonban vannak hiányérzeteim. A fiatalság miatt követtünk el hibákat, de így is megszorongattuk a fáradtabb Kaposvárt. Folytatjuk a munkát, és reméljük, a számunkra nyerhető mérkőzéseken felénk billen a mérleg nyelve. Egy-két játékosom saját magával küszködik, de ha átlépik az árnyékukat, akkor jobbak lesznek, akárcsak a csapat is. Bízom a munkában, és hogy ez meg fog történni.

A VRCK vasárnap 17 órától hazai környezetben, a Don Bosco Sportközpontban a Dunaújvárosi KSE-t fogadja.