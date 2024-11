Erdei-Nagy Norbert megnevezte azon három legjobb játékost, akivel eddig együtt futballozott:

– Az egyik Balogh Dénes, vele egy korosztály vagyunk, volt szerencsém egy csapatban lenni vele Diósgyőrben, valamint Sajóbábonyban is. A másik Lakatos Robi, az SVSE-nél ő volt a center, vele nagyon megértettük egymást. Aztán nagy élmény volt együtt lenni a pályán Lippai Ákossal, Alsózsolcán, rendkívül jól olvasta azt, hogy éppen mit kell tenni.

A gesztelyiek gólvágójának civil munkája is van (egy telekommunikációs cég alkalmazottja), valamint áll a pálya mellett is.

– Alsózsolcán, a BSK-nál van két utánpótlás csapatom, nagyon ügyesek a gyerekek, szeretnék nekik példát mutatni. Van olyan köztük, aki már be is mutatkozott a felnőttek között. Nagyon sokat köszönhetek Mike Martinnak, az alsózsolcai klub elnökének, Varacskai István BSK-edzőnek, a jelenlegi klubomnál Bacsó Levente elnöknek, és az edzőmnek, Kriston Istvánnak. És persze a családomnak, a páromnak, akivel egy kettő, és egy hat éves kisfiút nevelünk. Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani édesapámnak, és édesanyámnak is, akik úgy neveltek, hogy mindig legyenek céljaim, maguk is így gondolkodtak. Számomra adottak a feladatok, edzőként helyes utat mutatni a srácoknak a fociban, az életben, illetve utóbbiban a két gyerkőcünknek is, mert ők a legfontosabbak – zárta a beszélgetést Erdei-Nagy Norbert.