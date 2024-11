Tavasszal

A tavaszi szezont a Vasas elleni győzelemmel nyitotta a diósgyőri gárda, és ezzel feljött az 5. helyre, ám ezután katasztrofálisan rossz sorozatba kezdett. A hátralévő tizennégy bajnoki mérkőzésén egyszer sem tudott nyerni – hat döntetlen és nyolc vereség a mérleg –, így lecsúszott a 14. helyre. A bennmaradást nem fenyegette veszély, ugyanis az MLSZ az NB I mezőnyét 16-ról 18-ra növelte, ezért ebben az évben nem volt kieső (a békéscsabaiak és a szegediek úszták meg a búcsút), ám a szereplés mindenképpen rossznak számított, és a sikertelenségért a klub elöljárói a vezetőedzőt tették felelőssé. Szabó Gézának ráadásul letelt a két éves szerződése, és 1976 júniusában úgy tűnt, hogy a szakember elköszön a csapattól és a várostól.

„Vitathatatlan, hogy a várakozások alatt szerepeltünk – emlékezett vissza Szabó Géza. – Nem szeretnék panaszkodni, de balszerencsés sérüléshullám hátráltatott bennünket, a védelem egyik legjobbja, Kutasi László például másodszor törte el a kulcscsontját – az egyik edzésen esett a vállára –, és az egész tavaszi szezont ki kellett hagynia. Éreztem, hogy a vezetők már nem bíznak bennem, a hátam mögött új edző után néztek. Azt hittem, hogy távoznom kell, ám aztán fordult a kocka, ugyanis új egyesületi elnök, elnökség és új szakosztályvezető került a DVTK élére, és ők új szerződést kötöttek velem. Két egykori diósgyőri futballista, Fekete Ferenc és Kiss László lett a segítőm, és a kapusedző szintén egy volt játékos, Tóth László lett. Velük vágtunk hát neki a következő bajnokságnak.”

Fekete László (a labdával) és Kutasi László (középen) az 1975. november 1-jén lejátszott DVTK – MTK-VM (1-0) mérkőzésen

Fotó: Magánarchívum

Az ,,Év csapatában" és a válogatottnál

Ebből az évadból fontos megemlíteni két egyéni sikert, és nem nem szabad megfeledkezni az MNK-szereplésről sem.

A csapat a Magyar Népköztársasági Kupában ugyanúgy a negyeddöntőig jutott, mint egy esztendővel korábban. 1975-ben drámai csatában az Újpesti Dózsa (a későbbi kupagyőztes) ellen esett ki tizenegyesekkel, míg ebben az évben a Ferencváros állította meg a diósgyőrieket. Pedig az első mérkőzésen, az Üllői úti stadionban Borostyán góljával 1-0-ra a DVTK győzött, ám a visszavágón a fővárosiak nyertek 2-1-re, így idegenben szerzett góllal ők jutottak be az elődöntőbe, sőt, végül a zöld-fehérek nyerték meg a kupát is.

Veréb György számára azért maradhatott emlékezetes ez az esztendő, mert a bajnokság végén (is) bekerült az „Év csapatába”, amely – a sportnapilap osztályzatai alapján – így állt össze: Veréb – Török P., Bálint, Szűcs L., Tóth A. – Nyilasi, Karsai, Mucha – Kovács I., Törőcsik, Szalmásy.

Szabó Gézát pedig az a megtiszteltetés érte, hogy április végén kiutazhatott az A válogatottal a Svájc–Magyarország barátságos mérkőzésre. Baróti Lajos volt akkor a szövetségi kapitány, és a diósgyőri szakember mellett még két, tehetségesnek tartott fiatal edző, Kovács Ferenc és Mezey György tartott a csapattal. A lausanne-i mérkőzésen öt Videoton-labdarúgó kapott helyet a magyar együttesben, amely az újpesti Fazekas László góljával 1-0-ra győzött.