bronzérem megszerzése nemcsak azt jelentette, hogy a DVTK történetének legjobb bajnoki helyezését érte el, hanem azt is, hogy fennállása során először indulhatott az UEFA-kupában. Akkoriban nem volt annyi európai ország, mint most, létezett még a Kupa-győztesek Európa Kupája is, így nem indult olyan sok csapat az UEFA-kupában, mint manapság az Európa Ligában, a Konferencia Ligában. Nem kellett tehát a nyár közepén elkezdeni a küzdelmeket, az első mérkőzésre szeptember 19-én került sor. A tét a legjobb 32 közé jutás volt. A Rapid Wien lett a Diósgyőri VTK ellenfele, Bécsben volt az első felvonás. A sokszoros bajnok Rapid számított a párharc esélyesének, de a rendkívül szervezetten futballozó, jól védekező Diósgyőr a csereként pályára lépő Fükő Sándor 88. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert, így kedvező helyzetben várhatta a visszavágót. A bécsi drukkerek nehezen viselték el a vereséget, és betörték a Diósgyőrből érkező szurkolók buszának ablakait... A diósgyőri meccsen 22 ezer néző buzdította a DVTK-t, amely nagyszerűen kezdett: bő negyedóra elteltével Szalai és Fekete góljaival 2-0-ra vezetett. Biztosnak tűnt, ekkor a továbbjutás, de a bécsi zöld-fehérek nem adták fel, a második félidőben egyenlítettek, és ha még egyszer betalálnak, akkor ők léphetnek tovább. Csakhogy nem az osztrákok, hanem mi szereztünk gólt, a 83. percben Tatár György volt eredményes (3-2), így a DVTK jutott a következő körbe.

A DVTK – Rapid Wien mérkőzés egyik pillanata

Fotó: Magánarchívum

DVTK játékosok és a füstölt hal

– A második fordulóban a skót Dundee Unitedet sorsolták ki ellenfélnek – emlékezik Szabó Géza. – Örültünk, hiszen megint Nyugatra mehettünk, a hetvenes években még nagy dolog volt a ,,vasfüggönyön" túlra kijutni. Az első mérkőzés Skóciában volt, külön repülőgéppel utaztunk, és a csapat támogatói is velünk jöttek. Késő este kezdődött az összecsapás, délután a várakozás feszültségének oldására kértük a helyieket, hogy szervezzenek nekünk egy autóbuszos városnézést. A sofőr félreérthette a dolgot, mert elvitt bennünket a várostól legalább hatvan kilométerre lévő házához, ahol szárított füstölt hallal kínált meg minket. Olyan messze voltunk, hogy azon kellett izgulni, visszaérünk-e a meccsre. Végül időben odaértünk, de két órás buszozással a lábunkban kellett pályára lépni. Kicsit tartottunk az igazi brit futballt játszó Dundee-tól, félelmünket. Csak fokozta, hogy olyan épületben szállásoltak el minket, amely inkább kísértetkastélyra emlékeztetett, semmint hotelre... A mérkőzésen aztán a skótok sokszor teljesen beszorítottak bennünket, rendszeresen a kapunk elé ívelték a labdát. Védőink többet voltak a levegőben, mint a földön, de kihúztuk kapott gól nélkül. Sőt, ahogyan Bécsben, úgy Dundee-ban is a végén csattant az ostor...

Merthogy a 89. percben Kerekes labdájával Fekete a felezővonalnál kilépett a hazai védők közül, végigvezette a labdát a skót térfélen, majd a kapus lába között a hálóba lőtt. Ezzel a góllal 1-0-ra nyert a Diósgyőr! Szerencsém, hogy alacsony termetű vagyok, mert így nem vertem be a fejem a kispad tetejébe, amikor a gólnál felugrottunk" – meséli Szabó Géza.

Két nappal a késő esti Dundee United – DVTK meccs után a magyar A válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen játszott a Népstadionban. Ezen a találkozón a Skóciából épphogy hazaérkező diósgyőriek közül értelemszerűen egyik játékos sem léphetett pályára, ki is kaptunk 2-0-ra. Lakat Károly szövetségi kapitány nagyon hiányolta azt a fajta lelkesedést, hajtást, amelyet a vasgyári fiúktól megszokott.…

Lelkesedésben nem volt hiány a Dundee elleni visszavágón sem, ráadásul mindez jó játékkal párosult. 25 ezer néző előtt a Veréb – Szántó, Salamon, Váradi (Teodoru B.), Kutasi Oláh, Fükő, Tatár Borostyán, Szalai (Teodoru V.), Fekete összetételű csapat egy percig sem adott esélyt a skótoknak a továbbjutásra. Borostyán már a 11. percben megszerezte a vezetést, majd Tatár volt kétszer eredményes, a vendégek a 81. percben szépítettek. A DVTK 3-1-re nyert, és két győzelemmel jutott tovább.