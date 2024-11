A sportigazgató prezentációja

A DVTK új sportigazgatója, egy prezentációval mutatkozott be, amelyben felvázolta, hogy milyen elvek mentén szeretné végezni a munkáját. Horváth Csenger elmondta, hogy a klubfilozófia megalkotása az egyik legfontosabb feladat – kérdésre válaszolva – azt is megtudhattuk tőle, hogy ennek a megalkotása kb. 1 hónapot vesz igénybe. Az új sportigazgató arról is szót ejtett, hogy a DVTK-nál létrehoznak egy futball stratégiai osztályt, amelynek lesz nemzetközi szekciója is, és amely játékosok, edzők elemzésével foglalkozik majd – a sajtótájékoztató után azt is megtudtuk, hogy ennek a szervezetnek 3 fős létszáma lesz.

A célokról szólva Horváth Csenger úgy fogalmazott, hogy a csapatnak az első hat között kell végeznie, illetve azt is mondta, hogy az akadémiai tehetségeknek az első csapatba integrálása fontos feladat, továbbá a magas színvonalú játékos megfigyelési, kiválasztási folyamat biztosítása is a célok között szerepel.

A DVTK NB I-es keretéről is beszélt az új sportigazgató, ennek során elmondta, hogy az itteni bérek a 3-4. legmagasabbak a bajnokságban, a csapat átlagéletkora, ami 27,5 év, a 4. legidősebb keret 12 csapatos mezőnyben, a 19 fős légiós kontingens pedig a 3. legnagyobb külföldi létszám az NB I-ben, illetve azt is megjegyezte, hogy kevés olyan labdarúgó van, akinek a játékjoga értékesíthető.

Horváth Csenger arról is szót ejtett, hogy a csökkenteni kell a keret létszámát (ez jelenleg 32 fő, ha nem számítjuk bele a kereten kívülinek tartott, ám szerzőzése szerint a DVTK játékosának számító Farkas Dánielt), magyar labdarúgók számát növelni szeretnék, és a projektjátékosok számát is (ez utóbbi alatt azok értendők, akiket azért szerződtet a klub, hogy értékesítésük után bevételhez jusson). Ám az új sportigazgató azt is kijelentette: nem transzferből élő klubot szeretnének, nem minden piacképes játékost értékesítenek majd, ugyanis lesznek olyan értékek, akikkel hosszú távon számolnak, mint mondta: a Diósgyőr nem követhet tisztán transzfer stratégiát.

Horváth Csenger a keret összetételéről szólva kijelentette, hogy 4 kategória lesz: 4 kulcsjátékossal, 10 kezdőjátékossal, 4 rotációs játékossal, és 7 projektjátékossal számolnak (ami azt üzeni, hogy 25 fős lesz a keret).

Az is elhangozott tőle, hogy elsődleges játékos forrás a DVTK akadémia, ha ott nem tudnak találni megfelelő labdarúgót, akkor a magyar piac következik (NB I, NB II, NB III), majd a külföldi. Vannak bajnokságok, amelyeket figyelemmel kísérnek, videófelvételekről, és konkrét célszemélyek meghatározása után a személyes megfigyelés következik.

Horváth Csenger tervei között az szerepel, hogy külföldi játékost olyan legyen, aki kulcsjátékos, vagy kezdőjátékos, illetve ha a látókörükbe kerül projektjátékos, akiben látnak potenciált, akkor ilyen is kerülhet a klubhoz.

Az új sortigazgató beszélt arról is, hogy a bérstruktúra átalakítását is tervezik, alacsonyabb alapfizetésekben, és nagyobb bónuszokban gondolkodnak.

Az új sportigazgató a DVTK szakmai piramisáról is szót ejtett, és ennek kapcsán megjegyezte, hogy az NB III-as csapat szakvezetője nagyon tehetséges szakember (Vincze Richárd), illetve azt is hozzátette, hogy a kooperációs partnernél, az NB II-es Kazincbarcikánál is jól dolgoznak (itt Erős Gábor irányítja a szakmai munkát).

Horváth Csenger folyamatos és nyitott kommunikációt szeretne folytatni a szurkolókkal, olyan ankétot szeretne tartani, amelyen bárki részt vehet, illetve havonta egyszer szurkolói kérdezz, felekre is vállalkozna.

Az egyik legfontosabbnak pedig azt nevezte az új sportigazgató, hogy kiadásra kerüljön egy írásos anyag, amit a DVTK kézi könyvének lehet nevezni, ami a klub éppen aktuális szereplőitől függően egyfajta iránymutató, iránytű lehet a jövőben.