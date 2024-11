A DVTK NB I-es labdarúgócsapatánál ezen a héten sportigazgató váltás történt, dr. Bajusz Endre távozott, aki helyett Horváth Csenger érkezett. A változás után a leköszönő sportvezetővel beszélgettünk, aki elsőként honlapunknak nyilatkozott a váratlan eseményről.

A DVTK korábbi sajtótájékoztatóján, a jelenlegi vezetőedző bejelentésén, dr. Bajúsz Endre, dr. Magyar Mátyás és Vladimir Radenkovic

Fotó: Vajda János

A DVTK leköszönt sportigazgatója

A DVTK közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést, de mivel olyan helyzet csak elméleti síkon létezik, hogy két félnek egy időben, egyszerre jut az eszébe, hogy köszönjünk el egymástól, meg kell kérdezni: ki kezdeményezte az elválást?

– Az utóbbi időben sokat gondolkodtam a felmondáson, de végül nem én kezdeményeztem. Sántha Gergellyel, a munkáltatómmal ültünk le, aki elmondta, hogy a tulajdonos utasítására, kérésére el kell váljanak az útjaink, és ő szeretné, ha ez közös megegyezéssel történne, ha így zárhatnánk le az együttműködést.

Mi hangzott el okként?

– Tulajdonképpen az, amit később, az új sportigazgató bejelentése tárgyában tartott sajtótájékoztatón is mondott dr. Magyar Mátyás, kiemelve, hogy nem megfelelő ütemben haladunk a célok elérése felé, illetve, hogy fizikálisan gyenge állapotban van a csapat, hogy kevés edzésünk van, hogy ezeken nem kellő intenzitással dolgozunk. Én ezt a szakmai felvetést másképp látom, többször is megvizsgáltuk, felmértük a csapat erőállapotát, objektív mérési adataink vannak, nemzetközi trendeket vettünk alapul, amelyek azt igazolták, hogy ezen a téren a DVTK kiváló munkát végez. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy az elmúlt héten 3 mérkőzést játszottunk, és a Paks elleni utolsó mérkőzésen sem lehetett panasz az erőnlétre. Mindig lehet többet, jobban csinálni, több út vezet a sikerhez, mindenkinek szíve joga megállapításokat tenni, de eredményesség szempontjából a DVTK a működésem során megfelelt a követelményeknek.

Azzal egyetért, hogy nem megfelelő ütemben haladtak a kitűzött célok felé?

– Annak idején engem Sántha Gergely hívott a DVTK-hoz dolgozni, a pénzügyi osztályra, hogy jogi végzettségemmel, és a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO-támogatás jóváhagyási osztályán szerzett tapasztalataimmal segítsem a klub építését. Aztán miután a 2021/22-es szezonban nem jutott fel a csapat az NB I-be, egy nagy űr keletkezett, néhány héten belül tulajdonképpen egy szakmai csőd alakult ki. Ekkor merült fel, hogy segítsek sportszakmai téren, hiszen van labdarúgó múltam. A helyzet nagyon kedvezőtlen volt. A labdarúgók profiljainak megvizsgálása során arra jutottunk, hogy sokan nem alkalmasak arra, hogy az élvonalba juttassák a csapatot. Ráadásul volt egy olyan tulajdonosi nyomás – teljesen jogosan – hogy ha az előttünk álló szezonban sem sikerül kiharcolni a felkerülést, akkor a finanszírozásban óriási elvonások lesznek, jelentősen csökkentik majd a büdzsét, vagyis egy esély maradt: a most vagy soha. Gyorsan kellett cselekednünk, olyan játékosokat igazoltunk, akik támadásban, támadójátékban erősek, mert ilyen típusú labdarúgók kellettek a feljutáshoz. Ehhez az anyagi fedezetet a tulajdonos biztosította. Teljesen le kellett cserélni a játékoskeretet a korábban kialakított klubfilozófiát pedig figyelmen kívül hagyni, mert a harcias, inkább direkt focira épülő stílus nem garantálta az eredményességet. Szergej Kuznyecovval sikerült rendezni a sorokat, rövid időn belül támadó szellemű csapatra formálta át a keretet, és sikerült visszajutni az első osztályba. A feljutást követően, az új célokhoz, új játékosokat kellett keresnünk, hogy ne essünk ki, hanem egy stabil középcsapattá váljunk. Ehhez ismét jelentősen frissíteni kellett a keretet. A nemzetközi piacról tudtunk szabadon igazolható labdarúgókat hozni, és ekkoriban nem a játékos profilok, filozófiák mentén kellett dönteni, a minőség volt az elsődleges szempont, és szerintem ezen a téren a kiválasztások döntő többsége jól sikerült. Talán az is igazolja, hogy a DVTK jelenlegi vezetőedzője is eredményes szinten tudta folytatni ezzel a kerettel a munkát. Csapatunk a 12 csapatos bajnokságban végül a 7. helyen zárt. Ezt követően, az idén nyáron jutottunk el oda, hogy új célt fogalmazott meg a tulajdonos, ami az első hatba kerülést, jellemzően a 4-5. helyek elérését jelenti.