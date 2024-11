A labdarúgó NB I 12. fordulójában vasárnap délidőben Paksi FC – DVTK mérkőzést rendeztek.

A hazaiak szakvezetője, Bognár György a csütörtöki, Budapest Honvéd elleni, idegenbeli Magyar Kupa továbbjutást követően (1-5), két különbséggel visszatért a legutóbbi bajnokin, az egy hete, a Kecskeméti TE ellen hazai környezetben, 1-0-ra megnyert meccsen szerepeltetett kezdőcsapatához. Abból a tizenegyből a védő Vas, és a támadó Tóth B. most csak kispados volt, előbbi helyére a sárga lapos eltiltását letöltő Kinyik került az együttesbe, utóbbi helyett pedig a veterán csatár, a 38 éves, elnyűhetetlen Böde.

A DVTK nevelés, Jurek remekül játszott Pakson

Fotó: Kovacs Peter / Forrás: MW

A DVTK edzője

A DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovic sem a szerdai Magyar Kupa kezdőjéből indult ki, igaz, a Fehérvár FC elleni, idegenbeli 2-1-es vereség után három játékos azért megmaradt azok közül, akik a legutóbbi bajnokin nem voltak kezdők: Bényei, Holdampf és Acolatse. Ez a hármas a Puskás AFC elleni, idegenbeli 1-1-es bajnokin szerepelt alapemberek közül Klimovichot, Feuillassiert és Adedokunt szorította a kispadra.

A DVTK 32 fős keretéből ugyanazok hiányoztak, akik a szerdai kupameccsen: a sérült Popadiuc, Drezgic, Sentic, Vallejo, négy fiatal, Derényi, Herbák, Fekete V., Huszár, valamint Gluscevic.

Góleső

Az első félidő gólesőt hozott, a DVTK nem csak az első, hanem a második és a harmadik helyzetét is kihasználta, a túloldalon pedig Böde tartotta életben a csapatát. A vendégek 4-2-3-1-es felállásának az érdekessége az volt, hogy a két védekező középpályás, Komlósi és Holdampf előtt, középen, a többnyire labdaszerzésben jeleskedő Bényei is helyet kapott. Nagyjából egy vonalban Jurekkel, és Acolatsével, akik szokatlan oldalakon futballoztak, előbbi volt a balon, utóbbi a jobbon. De remekeltek, ahogy a csúcsék Edomwonyi is, mind a hárman gólt szereztek, kiváló volt az összhang közöttük. A DVTK szempontjából remek meccsbe csak Böde zavart be, aki az egyenlítése után, miután a piros-fehérek két góllal elmentek a 36. percben, újabb találatot szerzett, és ezzel ismét nyílttá tette a mérkőzést. A parádés, jó iramú első félidő után felfokozott kíváncsisággal vártak a szurkolók a második játékrészt.