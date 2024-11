Az 1977/78-as szezon a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának szempontjából egyértelműen a KEK-szereplés miatt volt a legemlékezetesebb, ám ne menjünk el szó nélkül a bajnokság és a Magyar Népköztársasági Kupa eseményei mellett. Már csak azért sem, mert utóbbi sorozatban címvédőként indult a csapat – ám ezúttal nem jutott messzire… Ősszel, a legjobb 32 közé jutásért a Tyukodi TSZ SE volt a gárda ellenfele. A DVTK-t nagy szeretettel fogadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei községben, a falu apraja-nagyja összegyűlt a mérkőzésre. A meglehetősen rossz talajú pályán a lelkes hazaiak kemény ellenfelei voltak a kissé tartalékos Diósgyőrnek, és 3-3-as döntetlent értek el. Mivel a kupának ebben a szakaszában döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jutott tovább, ezért a tyukodiak kerültek a következő körbe.

DVTK gólöröm a 1978. február 25-i, Ferencvárosi TC elleni hazai mérkőzésen

Fotó: Magánarchívum

„Soha nem felejtem el, hogy a találkozó másnapján a rádió reggeli hírműsorában a Te vagy a legény, tyukodi pajtás kezdetű nótát játszották le, majd bemondták, hogy a címvédő DVTK Tyukodon esett ki az MNK-ból” – emlékezett Szabó Géza.

Ha a tyukodi kiesés kapcsán a nótát említettünk, akkor jegyezzük meg azt is, hogy ebben az időszakban született meg a DVTK indulója, a „Szombaton délelőtt már a meccsre gondolok” kezdetű szám, amely a Reflex együttes szerzeménye, és amelyet a Besiktas elleni kupamérkőzésen játszott el először a zenekar. Ezután a hazai meccsek előtt a hangszórókból rendre felhangzott a dal, amely gyorsan népszerű lett a szurkolók körében.

A DVTK a bajnokságban

A bajnokságban lényegesen jobban ment a csapatnak, mint az MNK-ban, különösen a tavaszi szezonban játszott eredményesen az együttes. Rendhagyó volt ez az idény, ugyanis 1977 őszén a bolíviaiak ellen sikerrel megvívott interkontinentális világbajnoki-selejtezővel eldőlt, hogy a magyar válogatott kijut az argentínai vb-re, és ezután erőltetett menetben zajlott a bajnokság. Még december végén is játszottak a csapatok, majd alig másfél hónapos szünet után kezdődött a tavaszi rohanás, és április derekán véget is ért az idény. Ezt a hajszát csak azok a gárdák bírták, amelyek erőnlétileg is a legjobbak közé tartoztak. Márpedig a DVTK ebbe a kategóriába tartozott!