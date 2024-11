A női kosárlabda Euroliga sorozatban az A-csoport utolsó, 6. fordulójában, a spanyolországi Salamanca városában, szerdán este a Perfumerias Avenida vendége volt a DVTK Hun-Therm csapata. A találkozó tétje az volt, hogy melyik csapat marad az Euroligában, jut be a csoportkör második szakaszába, a legjobb 12 közé, illetve, hogy melyik együttes esik ki a második számú kontinentális sorozatba, az Európa Kupába, és folytatja ez utóbbi küzdelmek egyenes kieséses szakaszában, a legjobb 32 között. Ahhoz, hogy a Diósgyőr a mostani szezont is ez Euroligában fejezze be, az kellett volna, hogy legalább 5 pontos győzelmet arasson a spanyol együttes vendégeként. A magyar bajnok ebben a küzdelemben kénytelen volt nélkülözni az egyik meghatározó emberét, Aho Ninát, aki sérülése miatt nem léphetett pályára.

Fotó: Nagy Gábor

DVTK Hun-Therm: visszajöttek a meccsbe

Az első negyedben sokáig nagyon halvány volt a DVTK Hun-Therm, Carter hármasára Kányási ugyan még válaszolt egy triplával (3-3), de innen a hazaiak következtek. A piros mezesek támadásban tanácstalanok voltak, védekezésben pedig nem voltak elég határozottak a lepattanókért vívott harcban, így a 7. percben Carter góljával 10-re nőtt a csapatok közötti különbség (13-3). Ez időkérésre késztette a vendégek szakvezetőjét, aki innentől kezdve nem számíthatott a magyar válogatott Lelikre, aki megsérült, és már nem tudta folytatni a játékot. Nem sokkal később Charles szakította meg a Diósgyőr hat és fél perces gólínségét, ami után Tadic villant egyet az ellenfél palánkja alatt, majd Gulbe is betalált, így a negyed végén már csak 5 egység volt a felek között (15-10).

A második játékrész elején Gulbe büntetői, majd Charles leindításos kosara után visszajött a meccsbe a DVTK Hun-Therm (15-14), a 15. percben pedig Grigalauskyte faultos kosarával előbb egyenlítettek a piros-fehérek, majd Kányási középtávolijával a meccs folyamán először volt náluk az előny (20-22). Nem egészen 10 perc alatt nagyot változott a mérkőzés, a második játékrész túlnyomó részében a magyar bajnok védekezése volt remek (20-24). Ám ennek a menetnek a hajrája hazaiaké volt, akik a négypontos hátrányukat négypontos fórrá változtatták (28-24).