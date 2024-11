DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatára a szerdai Euroliga mérkőzését követően, a három NB I-es bajnoki rangadó vár. Elsőként, a 9. fordulólóban, most szombaton 18.30-tól a Magyar Kupa címvédő Sopron Basket vendégeként, a jövő héten szerdán az Európa Kupában szintén a legjobb 32 közé jutott Tarr KSC Szekszárdot fogadva, rá négy napra pedig a tavalyi bajnoki döntős, az Euroligából szintén kiesett, a folytatásban az EK-ban majd éppen a Szekszárd ellen mérkőző, Serco UNI Győrnél.

A DVTK Hun-Therm játékosa, Kányási Veronika (pirosban) szombaton Sopronban segítheti csapatát

Fotó: MW

DVTK Hun-Therm: egy edzés

A DVTK Hun-Therm pénteken, a korai órákban tért haza Spanyolországból Miskolcra, és ezen a napon egy edzés szerepelt a programban, szombaton pedig már Sopronba buszozhat a csapat.

– A lányok szomorúak voltak, mert szerettük volna kiharcolni a továbbjutást az Euroligában. Sajnálatos, hogy az évad első Euroliga meccsének hajráját elrontottuk, mert minden más lett volna, ha a Basket Landes otthonában nyerünk az első fordulóban. Akkor még aligha hitte bárki is, hogy pár hét után a francia csapat végez majd a csoport első helyén, de végül ez történt. Sajnos, az ezt követő vereség után végig győzelmi kényszerben voltunk, de nem tudtunk a komplett csapattal játszani, és erre ráment az Euroliga szereplésünk. Ám keseregésre nincs időnk, karácsonyig még sok fontos meccs vár ránk, kezdetnek nyolc napon belül három rangadót játszunk a bajnokságban – nyilatkozta lapunknak Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – A Sopron Basket egyre jobban összeáll, korábbi sérültjeik is visszatértek, dominánsan játszottak az Európa Kupa csoportkörében, és nehéz dolgunk lesz ellenük. Nagyon kevés időnk van a két meccsünk között, sok utazással, de azon leszünk, hogy próbáljuk kihozni a maximumot magunkból, az egyik legfontosabb pedig az, hogy ne szedjünk össze újabb sérülést.

Mindezt azért mondta az edző, mert a magyar válogatott Aho Nina sérülése miatt nem tudott a csapat rendelkezésére állni a legutóbbi két mérkőzésen, az olasz Beretta Famila Schio és a spanyol Perfumerias Avenida vendégeként lejátszott Euroliga mérkőzéseken, és utóbbi helyszínen, a 8. percben egy másik magyar válogatott Lelik Réka is megsérült, és nem tudta folytatni az összecsapást.

Völgyi Péter arra a kérdésre, hogy a milyen sérülést szenvedett Lelik, azt felelte, hogy ezt a pontos orvosi diagnózis után lesz tudható, a kulcsjátékos visszatérését firtató kérdésre pedig azt felelte, hogy erről nem lehet biztosat tudni.