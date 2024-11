A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatának öt játékosa is válogatott mérkőzéseken, Európa-bajnoki csoportselejtezőkön lépett pályára a múlt héten csütörtökön és vasárnap, ami után kedden érkeztek vissza Miskolcra, így szerdán lehetett újra a teljes létszámnak edzést tartani.

A magyar válogatottban szerepelt Lelik Réka és Kányási Veronika, – és nem utolsósorban Völgyi Péter szövetségi kapitány – kellemetlen emlékekkel tért vissza, hiszen a múlt hét csütörtöki, Bulgária elleni miskolci meccsen elszenvedett vereség után vasárnap Szlovéniában is alulmaradtak, és ezt az jelenti, hogy a biztos Eb-részvételt jelentő első helyet a B-csoportban abban az esetben szerezhetik meg, ha a jövő februárban pályaválasztóként legyőzik Finnországot, majd Bulgária vendégeként is nyerni tudnak, továbbá a csoportot jelenleg vezető Szlovénia vereséget szenved Bulgáriában, vagy hazai környezettben kikap Finnországtól.

Ana Tadic a francia válogatottal két győztes meccset hozott, és mivel a gallok négy forduló után még száz százalékosak, így ha a jövő év februárban otthon játszva legyőzik a még nyeretlen íreket, akkor kijutnak a 16 csapatos Eb-re az E-csoportból. Ugyanebben a kvartettben szerepel a lett válogatott, amelynek Aleksa Gulbe a tagja, neki egy győzelem és egy vereség jutott, és ha a hátralévő két fordulóban legyőzik idegenben Izraelt és Írországot, akkor a csoport 2. helyén zárnak, és ez esetben esélyük lehet ara, hogy a négy legjobb csoportmásodik egyikeként kijussanak a kontinensbajnokságra.

Milica Jovanovic mérlege is 1 győzelem, 1 vereség, és hazája Montenegró válogatottja abban az esetben lehet csoportelső a H jelű kvartettben, ha februárban idegenben győznek Svájc vendégeként, majd otthonukban minimum 23 ponttal legyőzik Luxemburgot, feltéve, hogy addig nem kap a ki a csoport élén álló miniállam csapata, a még nyeretlen bosnyákok otthonában.

A DVTK Hun-Therm játékosa, Ana Tadic (fehérben) a francia válogatottban két mérkőzésen lépett pályára a múlt héten

Fotó: Vajda János