Az európai női kosárlabda klubcsapatok – köztük a DVTK Hun-Therm – számára néhány napon át szünetel a 2024/25-ös idény, azért, mert a kontinens országai, a válogatottak, Európa-bajnoki selejtezőket játszanak. Összesen 36 ország együttese játszik ezen a héten 2-2 meccset, de csak 32 csapat számára van tétje a mérkőzéseknek, ugyanis a 9 kvartett közül, az I jelű négyesben olyan nemzetek csapatai szerepelnek, amelyek már kijutottak a 2025-ös Európa-bajnokságra, a rendező jogán.

Ugyanis a jövő évi kontinensbajnokságot négy országban (!) rendezik, így Csehország, Németország, Görögország és Olaszország tulajdonképpen felkészülési találkozókat játszik egymás ellen, hiszen már tagjaik az Eb 16 csapatos mezőnyének.

A további 12 kiadó helyet az A, B, C, D, E, F, G, H csoportok első helyezettjei, valamint ebben a nyolc csoportban a négy legjobb 2. helyezett gárda viszi el.

A négy csapatos csoportokban a válogatottak körmérkőzéseket játszanak egymás ellen. Az első két fordulót egy éve, már tavaly novemberben letudták a résztvevők, ezen a héten csütörtökön a 3. kör, vasárnap pedig a 4. következik, a csoportokon belüli végső sorrend pedig két hónap múlva, a 2025. februári játéknapok után alakul ki.

Aho Nina (jobbra), a DVTK Hun-Therm játékosa, a tavaly novemberi, Sopronban lejátszott, Szlovénia elleni Eb-selejtezőn a válogatott színeiben

Fotó: Dömötör Csaba

DVTK Hun-Therm szál

A válogatott szünet miatt a DVTK Hun-Thermnél tulajdonképpen leállt az érdemi munka, ugyanis a klub nem kevesebb mint hét (!) játékost ad a különböző országok válogatottjaiba.

A magyar együttesbe, amelynek a piros-fehérek szakvezetője, Völgyi Péter a szövetségi kapitánya, négy diósgyőri kosaras kapott meghívót, Lelik Réka, Kányási Veronika, Aho Nina és Miklós Melinda. Nekik nem kellett hosszú utat megtenniük a keret összetartás helyszínéig, lévén ez Miskolcon kezdődött meg szombaton este. Azért itt, mert Magyarország női kosárlabda válogatottja ezen a héten csütörtökön, november 7-én, 18.00-tól Miskolcon, a DVTK Arénában játszik Bulgária ellen. A magyar együttes az első két meccsét megnyerte Eb-selejtező csoportjában, még a korábbi szövetségi kapitány, Székely Norbert irányításával, és az eddigi eredmények alapján nagy csoda lenne, ha a két fordulót követően még nyeretlen bolgárok ellen ne tudnák folytatni a jó szereplésüket, különösen annak tükrében, hogy augusztusban, nyolc csapatos világbajnoki előselejtezőn, a ruandai csoportban a legjobbnak bizonyultak.

A diósgyőriek további válogatottjai közül Milica Jovanovic azzal a tudattal csatlakozhatott Montenegró válogatottjához, hogy ők is hibátlanul állnak, a H-csoportban, – miután idegenben nyertek a bosnyákoknál, hazai környezetben pedig legyőzték a svájciakat, és – most csütörtökön pedig, a szintén két győzelemmel álló Luxemburg vendégeként lépnek pályára.

A piros-fehérek két játékosa pedig úgy köszönhetett el egymástól, hogy nem csak a válogatott szünetet követően találkoznak egymással, Miskolcon, hanem már ezen a hét végén, Rigában. Ugyanis az E-csoportban szereplő francia válogatott, ahová Ana Tadic kapott meghívót, és a lett nemzeti együttes, amelynek Aleksa Gulbe a tagja, vasárnap egymás ellen játszik. Ebben a négyes csoportban a gallok még hibátlanok, köszönhetően annak is, hogy egy éve, hazai környezetben 71-49-re elpáholták a letteket, akik azóta egy hosszabbításos meccsen, Izraelt fogadva, javítani tudtak mérlegükön.