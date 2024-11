Minden poszton

Az edzőnél arról is érdeklődtünk, hogy a bő kerettel rendelkező Schióhoz képest milyen csapatnak tartja a spanyol együttest.

– Ők is olyan szinten vannak, mint a Schio, bő a keretük, minden poszton van 2-3 játékosuk, az irányítótól kezdve egészen a centerekig – mondta Völgyi Péter, aki arra a felvetésre, hogy ez azt is jelenti, hogy a Diósgyőrnek a szűkebb keretével adódhatnak-e ugyanolyan problémái, mint ami Schióban is előfordult, így felelt: – Elméletileg igen, a negyedik negyed lehet kritikus, de fegyelmezett játékkal, a labdákra vigyázva nagyon is lehet más kimenet. Sok jó játékosa van az Avenidának, a korábban nálunk is játszott Guirantes mellett mások is képesek vezérszerepre, és emiatt végig koncentráltnak kell maradnunk. Sajnos, Aho Nina, sérülése miatt a mostani meccsre sem tarthatott velünk, ez természetesen nem segíti a rotációnkat, de ettől függetlenül a csapatot képesnek tartom arra, hogy elérje a célt.

Kettő utazással

Azt is megkérdeztük a vezetőedzőtől, hogy a múlt hét csütörtöki schiói mérkőzés és a mostani összecsapás közötti hat nap mire volt elég a munka terén.

– A múlt hét péntek a hazautazással telt, szombaton és vasárnap is egy-egy edzés szerepelt a programban, hétfőn egész nap utaztunk, 12 órán keresztül, ami után kedden tudtunk egy edzést tartani a meccs helyszínén. Vagyis a két idegenbeli meccs közötti hat nap csalóka, mert ebből kettő utazással telt, egy pedig már a mérkőzés napja. Ennek ellenére persze megfelelő időt töltött el az edzői stáb azzal, hogy felkészítsük a csapatot, és a játékosok is tisztában vannak ennek az összecsapásnak a tétjével – mondta Völgyi Péter, akinek megjegyeztük, hogy előzetesen nem sok minden szól a DVTK Hun-Therm sikere mellett. – Őszintén szólva, tényleg nem mi vagyunk az esélyesek… Ők játszanak hazai környezetben, nekünk kell az utazás fáradalmain túltenni magunkat, az Avenida kerete bővebb. De…. Negyven perc elszántásággal, kitartással, jó egyéni teljesítményekkel lehet sanszunk. A csapat tagjai eltökéltek, szeretnénk tovább menni az Euroligában.