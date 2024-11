A DVTK Hun-Therm csapata csütörtökön este az olasz Beretta Famila Schio együttesének vendége volt a női kosárlabda Euroliga A-csoportjának 5. fordulójában. A találkozón nem léphetett pályára a diósgyőriek kulcsjátékosa, Aho Nina, sérülése miatt. Mivel a csoport másik meccsén, szerdán este a francia Basket Landes 1 ponttal legyőzte a spanyol Perfumerias Avenida együttesét, eldőlt, hogy a hátralévő meccsek eredményeitől függetlenül a gallok és az olasz Schio bejutott a legjobb 12 csapat közé a sorozatban, míg a kvartett még egyetlen kiadó helye, a jövő héten szerdai, Salamancában sorra kerülő Avenida – Diósgyőr meccset követően kel el. Vagyis a piros-fehérek esetleges továbbjutásának szempontjából nem volt jelentősége a meccsnek, akár ki is kaphatott a DVTK Hun-Therm, viszont a mérkőzésnek annyiban azért volt tétje, hogy ennek az eredményét, mint minden másét a csoportkör első szakaszában, magukkal viszik a folytatásra a legjobb 12 közé jutó gárdák.

Aleksa Gulbe (pirosban), a DVTK Hun-Therm játékosa a meccs első negyedében húzóember volt

Fotó: FIBA

DVTK Hun-Therm: jó kezdés

Az összecsapás elején a vendégcsapat bátran, határozottan játszott, és bár egyszer, 4-6 után a hazaiak átvették a vezetést (9-6), de aztán megint a Diósgyőr következett: Tadic és Jovanovic pontjaival fordítottak, majd amikor a 7. percben Gulbe behúzott egy triplát (9-14) időt kértek az olaszok. Csakhogy ez nem segített rajtuk, Tadic nagyon jól mozgott mindkét palánk alatt, és Gulbe is jól termelt, egy újabb hármasával 10 pontra nőtt a piros mezesek előnye (11-21). Ezt a jelentős fórt csökkentette Laksa trojkája a negyed végén ( 16-23).

A második menet elején is jól szuperált a két tucat szurkolója által támogatott DVTK Hun-Therm, a 13. percben a magabiztosan játszó Charles pontjaival 10 pont fölé mentek (19-30), és ekkor ismét időt kértek a vendéglátók. Nem gyors kosárlabdát játszottak a felek, hanem pozíciós játékot (23-35), és ebben volt egy gyengébb periódusa a Diósgyőrnek, amikor bár megvoltak a helyzetek az ellenfél palánkja alatt, de ezek kimaradtak. A Schio pedig ezt kihasználta, felzárkózott, távoli dobásokkal: egymás után három triplájuk ért célba (32-35) és emiatt a 18. percben időt kért a magyar bajnok. A rövid szünet jót tett a Diósgyőrnek, a negyed végéig nem kapott pontot a csapat, Lelik két büntetőjével pedig egy picit növelni is tudták az előnyüket (32-37).