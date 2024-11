A női kosárlabda Euroliga A-csoport 5. fordulójában Beretta Famila Schio – DVTK Hun-Therm mérkőzést rendeznek az olasz csapat otthonában, csütörtökön, 20.00-tól.

A két gárda az előző két Euroliga kiírásban is egy csoportban szerepelt, de a Schio csapatának csak a 2022. október 27-én lejátszott, olaszországi mérkőzésen sikerült nyernie, akkor is csak hosszabbítást követően (a négy negyedet követő 74-74-es állás után 90-82-re). Az azóta lejátszott négy összecsapás mindegyikét a piros-fehérek nyerték, a legutóbbit, a 2024. október 16-án Miskolcon megrendezettet, 70-63-ra.

– Kesze-kusza a helyzet, nagyon kiegyenlítődöttek az erőviszonyok a csoportban, de most bravúrra, idegenbeli győzelemre van szükség – jelentette ki Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője szerdán, majd így folytatta: – A Schio nagyon jó csapat, de nem verhetetlen. A múlt vasárnap presztízs mérkőzést játszottak hazai pályán, a bajnoki címvédő, nagy rivális Reyer Venezia ellen, és egy megnyertnek tűnő összecsapást veszítettek el a hajrában. A Schio az előző találkozásunk óta erősödött, hiszen az észak-amerikai női profi ligában, a WNBA döntőben szerepelt két játékosuk, Juhász Dorka és a horvát Ivana Dojkic is szerepel már a soraikban, és ezáltal szélesebb rotációt használhatnak annál, mint amit a múlt hónapban, Diósgyőrben láthattunk tőlük. Extra védekezésre van szükség ellenük, az a cél, hogy lelassítsuk őket, de támadásban is jó néhány extra teljesítmény kell ahhoz, hogy a győzelmet megszerezzük.

A DVTK Hun-Therm csapatában Charlesra (fehérben) ezúttal is komoly szerep vár

Fotó: Vajda János

DVTK Hun-Therm: Aho Nina nélkül

Érdekesség, hogy a két csapat a legutóbbi, öt héttel ezelőtti, egymás elleni összecsapásán a Diósgyőr a 100. győzelmét aratta a nemzetközi tétmérkőzések tekintetében, ám azóta kétszer is hazai pályán veszítettek a piros-fehérek, és ezzel meglehetősen nehéz helyzetbe kerültek az Euroliga továbbjutást illetően. A schiói bravúr elérését nehezíti, hogy a DVTK Hun-Therm nem számíthat az egyik kulcsjátékosára.

– Sajnos, Aho Nina nem tarthatott velünk, sérülés miatt, a másik hiányzónk, Toman Petra az utolsó orvosi kontrollra ment, vagyis belátható időn belül javul majd a helyzetünk, de az biztos, hogy ezúttal szűkebb rotációval fogunk játszani – mondta Völgyi Péter, majd arra a kérdésre, hogy ez milyen hatással van az öltözői hangulatra, így folytatta: – Elszántságot érzek. A lányok is tudják, hogy mekkora a tét, de szeretnének bennmaradni az Euroligában.

Amennyiben az összecsapás a schiói gárda sikerével zárul, ez esetben az olaszok biztos, hogy az Euroliga csoportkör második szakaszába, a legjobb 12 közé jutnak.

Mivel az A-csoport 5. fordulójának szerdai esti meccsén a francia Basket Landes hazai pályán 59-58-ra legyőzte a spanyol Perfumerias Avenida csapatát, a salamancai gárda a jövő héten szerdán, 20.30-tól a továbbjutás kiharcolásáért lép pályára hazai környezetben a DVTK Hun-Therm ellen. Ha a Diósgyőrnek sikerülne ott nyernie 5 ponttal, – akkor a két csapat összevetésében jobban állnának (mivel Miskolcon 4 ponttal nyert az Avenida), – és még ha a Diósgyőr ki is kapna Schióban, a piros-fehérek megelőzhetnék a tabellán a spanyolokat, és csoportharmadikként bejutnának a 12 közé az Euroligában.