A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata már hétfőn útra kelt, Spanyolországba utazott, ahol Salamanca városában szerdán 20.30-tól sorsdöntő meccset játszik. A magyar bajnoki címvédő, a tavalyi Euroliga idény meglepetéscsapata, negyeddöntőse, az idei évadban, a legrangosabb kontinentális sorozatban, az Euroligában, a 12 közé jutásról döntő mérkőzésen lép pályára, a Perfumerias Avenida vendégeként.

A képlet egyszerű – mivel a spanyol csapat 4 ponttal nyert (68-64) Miskolcon, Diósgyőrben, október 24-én – a most csoportutolsó, vagyis negyedik DVTK Hun-Therm csak akkor cserélhet helyet a Avenidával, és végezhet a kvartett 3. pozícióját jelentő, továbbjutást érő helyen, ha legalább 5 ponttal győz (a 4 pont kevés, mert így azonos lenne az egymás elleni mérleg, és ez esetben a csoportmeccsek kosárkülönbsége rangsorolna, és a spanyoloké jobb lenne).

Amennyiben a DVTK Hun-Therm számára kedvező eredmény születik, akkor a piros-fehérek az Euroliga csoportkör második szakaszában, az E-csoportban folytatnák a küzdelmeket, ahová magukkal vinnék az A-csoportban elért összes eredményt, és december 11-én, a B-csoportban az első helyen végzett török CBK Mersint fogadnák, majd az év utolsó nemzetközi meccsén, december 18-án, a francia Tango Bourges vendégei lennének, jövő január 8-án pedig a cseh Zabiny Brno gárdáját fogadnák. A piros-fehérek ezt követően a felsorolt három csapat ellen fordított párosításban is pályára lépnének, és az A-csoportból szintén az E jelű hatosba került olasz Beretta Famila Schio és a francia Basekt Landes társaságában küzdenének azért, hogy az első négy helyen végezzenek, és csoportkör második szakasza után is folytathassák a csatározásokat az Euroligában.

A DVTK Hun-Therm játékosa, Charles (fehérben) szerdán Salamancában segítheti céljai elérésében csapatát

Fotó: Vajda János

A DVTK Hun-Therm másik útja lehet

Viszont, ha szerdán a Diósgyőr nem nyer legalább 5 ponttal, akkor a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupában folytatja a szereplését, a 32 csapatosra szűkülő mezőnyben, az egyenes kieséses szakaszban. Itt sem sorsolás alapján kapnak ellenfelet a csapatok, hanem az eredményességi rangsor szerint.

Az Európa Kupa kiírása szerint az Euroliga csoportok utolsó helyezett együttesei (köztük a magyar Serco UNI Győr is) az EK 12 csoportjának kvartettjeiből továbbjutó 28 együttes közül – az első két helyezettek mellett, mögött tovább lépő – négy legjobb csoportharnadik egyike ellen meccselnek. A Diósgyőr pedig az ellen játszana, amelyik az eredményei alapján a leggyengébb, vagy a második leggyengébb eredménysort éri el (ha a DVTK Hun-Therm kiesik az Euroligából, további két EL-csapatnál jobb lesz a mérlege).

Ebben a kuparendszerű párharcban, a 16 közé jutásért zajló csatában a DVTK Hun-Therm lenne a második meccs pályaválasztója, vagyis december 18-án játszana Miskolcon, a DVTK Arénában, december 11-én pedig idegenben meccselne.

És, hogy ki ellen? Sok csapat szóba jöhet, például a cseh Chomutov, a svájci Fribourg, a litván Neptunas-Amberton, a francia Charnay, a török Bodrum, a német Keltern, a belga Castors Braine, a román Constanta, az izraeli Elitzur Ramla, a litván Kibirkstis Vilnius, a cseh KP Brno, az olasz Campobasso, illetve a Tarr KSC Szekszárd, és az NKA Universitas Pécs.