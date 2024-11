A magyar labdarúgó-válogatott két Nemzetek Ligája mérkőzése miatt nem rendeztek fordulót az NB I-ben az előző hét végén. A szünetet több klubnál arra használták fel, hogy (jobbára pénteken, november 15-én) edzőmeccset vívjanak, ám a diósgyőri csapat nem lépett pályára. Ugyan a gárda nem, a DVTK bizonyos játékosai szerelést húztak, kiemelendő közülük Gera Dániel, aki a felnőtt válogatottban 16 percet kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a Hollandia elleni amszterdami 0-4, és 25 percet a Németországi elleni (1-1), budapesti összecsapás alkalmával. A 29 esztendős szélső így most már 4-szeres válogatottnak mondhatja magát.



A DVTK legutóbb a Fehérvár FC ellen játszott, és nyert Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A pontvadászat tehát a 14. fordulóval most folytatódik, szombaton és vasárnap egyaránt 3-3 csatával. A Diósgyőr vasárnap 15.30-tól a Ferencváros vendége lesz a Groupama Arénában. A fővárosi zöld-fehérek két meccsel kevesebbet játszottak eddig az ősszel, hiszen a nemzetközi kupakötelezettségük miatt elhalasztott Debreceni VSC elleni idegenbeli fellépésüket (1. forduló) december 5-én, csütörtökön 20 órától pótolják be a Nagyerdei stadionban, míg az 5. fordulóból ,,eltolt" Zalaegerszegi TE – Ferencváros találkozó időpontja 2025. február 5. (19.00).

DVTK: Rharsalla szabadlistán

A mínusz két mérkőzés ellenére a Ferencváros a listavezető, 26 ponttal, a budapestiek eddig egyszer szenvedtek vereséget, október 6-án, Pakson. Az azóta megrendezett négy kilencven percből kettőt nyertek, kétszer pedig döntetlenre végeztek. A DVTK jelenleg ötödik a tabellán, 22 ponttal, ugyanennyi egysége van az MTK-nak is, azonban a kék-fehéreknek egyel több a győzelmük, ami az első rangsoroló tényező. A két csapat augusztus 10-én már találkozott egymással, akkor Ben Romdhan két találatának köszönhetően az FTC elvitte a pontokat a DVTK Stadionból. Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata zsinórban hat találkozót hozott le veretlenül, amit az MTK elleni hazai fiaskó követett (október 19.: 0-2), ezután viszont ismét elkezdődött egy veretlenségi széria, amely jelenleg három meccsnél tart (iksz Felcsúton, siker Pakson, és hazai környezetben a Fehérvár FC ellen).

– Egész héten hideg volt, pénteken pedig leesett a hó, de ez sem zavarta meg a felkészülésünket, mert Diósgyőrben kitűnő körülmények között tudunk dolgozni – kezdte a piros-fehérek trénere. – És a hóesés még jót is tett a hangulatnak, mert a játékosokból azonnal előbújt a kisgyerek. A bajnokság első szakaszában eddig jó munkát végeztünk, a pontjaink számára is azt tudom mondani, hogy majdnem rendben vagyunk. És azért csak majdnem, mert még négy találkozó vár ránk ebben az évben, így nem dőlhetünk hátra, tovább kell gyarapítani a pontjaink számát annak érdekében, hogy jó szájízzel térjünk téli pihenőre. Gera Dániel öt sárga lapot követő eltiltás miatt nem játszhat, és elsősorban a személyisége, a győzni akarása fog hiányozni, de szerencsére csak egy mérkőzésre. A műtét után lábadozók mellett Marco Lund hagyott ki néhány edzést a hét elején. Jó hír, hogy Bright Edomwonyi is csatlakozott a társaihoz, és a többiek is rendelkezésre állnak. Jól ismerjük az FTC-t, tudjuk milyen eredményeket értek el az elmúlt években és idén is. Bő és minőségi a játékoskeretük, azonban vasárnap tétmérkőzést játszunk, ahol pontokat osztanak a győztesnek. Vasárnap szeretnénk élvezni a mérkőzést, amihez a játék minden elemében ki kell hozni magunkból a maximumot, valamint tökéletesen kell koncentrálni, mert végül akár apróságok is dönthetnek. Bízunk benne, hogy a mi javunkra.

Az eddigi Ferencváros – Diósgyőr meccseken nem sok babér termett a vendégeknek, akik eddig csak öt alkalommal tudtak nyerni (nyolc döntetlen, és negyvennégy vereség mellett) az Üllői úton, legutóbb 2021. január 20-án, 1-0-ra. A hét végi ütközetben már biztosan nem fog részt venni Mohammed Rharsalla, akit szabadlistára tett a klub, és megfelelő ajánlat esetén távozhat. A szélső nyáron érkezett Diósgyőrbe, tíz bajnokin 392 percet töltött a pályán, amíg nem talál magának új csapatot, addig a DVTK tartalék csapatának edzését látogatja (amint az ismert Farkas D. is szabadlistás, hónapok óta ő is ebben a státuszban edz). ÉM