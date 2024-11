DVTK: három pontért mennek

– A nemzeti csapatunk budapesti szereplése következtében fellépő szünet kezdetén játékosaink három nap pihenőt kaptak, ezt pedig feltöltődésre használtak a fiúk – mondta Marosi Tamás csapatmenedzser, majd hozzátette: – Ennek letelte után viszont teljes erőbedobással folytatták a megszokott edzésmunkát. A holtidőben több olyan játékelemet gyakoroltak, amelyek eredményességüket javíthatják.

A nemzetközi felkészülési emléktornán játszók keretébe Majoros Gergely szövetségi kapitány meghívta Szathmáry Simont, a Macik hátvédjét, aki pozitív élményekkel tért vissza a piros-fehérekhez.

– Sportolónk elmondta, hogy nagyon jól érezte magát a címeresek között és a játék is jól ment neki. Örökre emlékezetes marad számára, hogy bemutatkozó meccsének első harmadában sikerült gólt szereznie. Amikor visszaért Miskolcra, társaihoz hasonlóan ő is kapott kis pihenőt, szerdán azonban már bekapcsolódott az edzésmunkába, így a teljes állományunk együtt készült a pénteki mérkőzésünkre. A sorsolásunk most azt a ritka alkalmat eredményezte, hogy ezen a héten csak egy Erste Liga összecsapásunk van, a jövő heti találkozóinkkal pedig még nem foglalkozunk: a stáb és a játékosok teljes mértékben arra koncentrálnak, hogy a lehető legjobb állapotban kezdjék meg a szünet utáni első játéknapjukat a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában. Amennyiben azt a játékot hozzák, amelyet a szünet előtti utolsó csatájukon – amikor szintén a Dunaújváros ellen hokiztak –, akkor lesz esélyük arra, hogy újabb három ponttal gazdagodjanak.

A piros-fehéreknél a teljes keret együtt dolgozik, betegség, eltiltás és sérülés nem hátráltatja felkészülésüket. Szakmai stábjuk a héten mutatott edzésmunka alapján döntik el, hogy kiknek adnak szereplési lehetőséget a Duna-parti városban.