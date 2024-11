Három kontinensen a DVTK

A magyar labdarúgás színvonala akkor messze jobb volt, mint a török futballé, ám a sportág iránti érdeklődés már akkor is jelentős volt Törökországban. A török állami televízió stábja a találkozót megelőző héten Diósgyőrben járt, és félórás anyagot készített a DVTK-ról. A riportfilmet éppen aznap vetítették, amikor a diósgyőri csapat megérkezett az első meccsre, Isztambulba.

„A szállodából az első utunk hová is vezetett volna, mint a híres Bazárba. Ott sokan felismertek bennünket, és a törökök jellegzetes mozdulatokkal mutatták: tréner, lelövünk! – elevenítette fel az emlékeket Szabó Géza. – A Besiktas stadionjában aztán olyan hangulat fogadott bennünket, amilyennel korábban nem találkoztunk. Amikor a szurkolók csapatuk nevét skandálták, olyan érzésünk volt, mintha szélvihar söpört volna végig a pályán. A játékosok mesélték, hogy még akkor sem értették egymás szavát, ha egészen közel mentek egymáshoz, ezért inkább kézjelekkel kommunikáltak. A mérkőzést kettő nullára elveszítettük, de úgy ítéltük meg, hogy van esélyünk a visszavágón.”

A meccs másnapján a repülőgép indulásáig volt idő megnézni a várost, és a Boszporusz felett ívelő hídon átbuszozott a csapat Isztambul ázsiai részébe. Két évvel később spanyol túrán vett részt a diósgyőri együttes, akkor a Gibraltári-szoroson kelt át, és a játékosok a Spanyolországhoz tartozó Ceutában Afrika földjére léptek – azaz elmondhatták, hogy a DVTK-val három kontinensen jártak…

Két héttel az isztambuli összecsapás után Diósgyőrben volt a visszavágó, és a magyar csapat Fükő és Oláh góljával már a 34. percben ledolgozta a hátrányát. Még az első félidő vége előtt Fekete is betalált (összesítésben már 3-2 volt a Diósgyőrnek), a szünet után pedig ismét Oláh és Fekete volt eredményes. A DVTK remek játékkal nyert 5-0-ra, és továbbjutott. A Besiktas szerb edzője már nem a csapattal utazott vissza, hanem kocsival ment haza Jugoszláviába. Menesztették – ilyen az edzősors…