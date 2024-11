DVTK: Chorbadzhiyski megsérült

– Legutóbb jól képviseltük a DVTK színeit az Üllői úton, egy ilyen erős csapat otthonában jó eredmény a pontszerzés, ugyanakkor az is igaz, hogy a mérkőzés bizonyos szakaszában az eredmény alakulásának köszönhetőn merészebb vágyakat fogalmaztunk meg – kezdte nyilatkozatát Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője. – Megmutattuk, hogy a támadójátékunkat milyen irányba szeretnénk továbbfejleszteni: kevés érintéssel, minél hamarabb eljutni az ellenfél kapuja elé, és ott hatékonyan értékesíteni a helyzeteket. A további előrelépésünknek pedig az a feltétele, hogy lecsökkentsük a kapott gólok számát. Gera Dániel eltiltása letelt, várjuk vissza, mert nem csak a pályán húzóember, hanem mentalitásának köszönhetően azon kívül is vezéregyéniség. Hasonló örömteli hír, hogy a sérülését követően Jurek Gábor is velünk edzett egész héten, ugyanakkor Bozhidar Chorbadzhiyski megsérült a vasárnapi mérkőzés hajrájában, rá biztosan nem számíthatunk, miként Valentino Adedokunra sem. És mások is hagytak is ki edzéseket, de bízom benne, hogy szombaton játékra jelentkeznek. Legutóbb hazai pályán és idegenben is legyőztük a Debrecent, amire jó visszaemlékezni, ám szem előtt kell tartani, hogy a szombati mérkőzés is 0-0-ról indul. A DVSC egy jó csapat, hiba lenne lebecsülni őket, de az is igaz, hogy valamiért nagyon nem jön ki a tudásuk mostanában. Az edzőváltás új lendületet adhat nekik, ráadásul a kollégám előszeretettel váltogatja a játékrendszereket, ezért nekünk mindenre fel kell készülnünk. Szeretnénk mosolyogva búcsúzni erre a naptári évre a közönségünktől, hiszen a profi labdarúgást a szurkolókért játsszák. Egyúttal szeretnénk megköszönni azt a hatalmas energia cunamit, amit a lelátóról kapunk, és előre visz minket. Nélkülük nem járnánk itt.