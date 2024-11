Visszavarrt zakó

Az említett kispesti zakó után ugyanis nagyszerű szériába kezdett az együttes, a következő nyolc mérkőzéséből hetet megnyert – csak a Videoton otthonában végzett döntetlenre. A remek sorozatot a Ferencváros legyőzésével koronázta meg. Ezután jött a Békéscsaba elleni idegenbeli találkozó, amelyen a viharsarkiak 5-0-ra kiütötték a DVTK-t. A hazaiak mind az öt gólját Vágási Sándor szerezte – meg is kapta a Népsporttól a maximális, 10-es osztályzatot. Az 5-0-s vereség mély nyomot hagyott a diósgyőri fiúkban, és a tavaszi visszavágón alaposan kitett magáért a csapat. Ugyan a DVTK-ban nem akadt olyan játékos, aki egymaga öt gólt szerzett volna (Fekete László háromig jutott), viszont már az első félidőben 5-0-ra vezetett az együttes, és ez is maradt a végeredmény. Emlékezetes az egy héttel későbbi meccs is, de nem csupán azért, mert a Fradi otthonában 1-1-et játszott a gárda, hanem azért is, mert a felbőszült hazai „szurkolók” kövekkel betörték a DVTK-busz hátsó ablakát…

Egymás után kilenc meccset vívott meg veretlenül a gárda, a sorozat első állomásán a Zalaegerszegi TE-t győzte le 4-0-ra. Ezen a találkozón mutatkozott be a felnőtt csapatban Teodoru Vaszilisz, aki három perccel azután, hogy csereként pályára lépett, megszerezte élete első NB I-es gólját. Ezt bátyja, Borisz sem hagyhatta szó nélkül, a beállós szűk negyedórával később betalált Bolemányi kapujába, aki a meccs után így szólt a Teodoru-fivérekhez: „Szerencsénk, hogy nem öten vagytok…”

A DVTK Tatabányán szerepelt csapata, álló sor (balról): Szabó László, Szántó Gábor, Tatár György, Salamon József, Oláh Ferenc, Kutasi László, Veréb György, guggoló sor (balról): Borostyán Mihály, Váradi Ottó, Fükő Sándor, Magyar Balázs, Koleszár György, Szalai, István Görgei János

Fotó: Magánarchívum

Óriási öröm

A gárda a 25. fordulóban lépett fel először a dobogóra, miután Diósgyőrben 2-0-ra legyőzte a Dunaújvárost. A kilenc meccses veretlenségi szériát 1979. május 23-án a Videoton szakította meg, a fehérváriak Csongrádi Ferenc góljával 1-0-ra nyertek a diósgyőri stadionban. Ezzel egyben a másfél éve tartó hazai veretlenségi sorozattól is megfosztották a DVTK-t, amely ezt megelőzően 1977. november 19-én kapott ki hazai pályán – akkor is a Viditől.

A Bp. Honvéd 3-0-s legyőzése után karnyújtásnyira került a bronzérem, majd az utolsó előtti fordulóban, a Tatabánya elleni 3-0-s siker azt jelentette, hogy a DVTK a 3. helyen végzett a bajnokságban, vagyis bronzérem lett az év jutalma.

„A Tatabánya elleni hazai győzelem után óriási volt az öröm a szurkolók körében, órákig ünnepelték a csapatot, és a sokszor szidott vezetőedzőt a vállukon vitték át a birkózócsarnok melletti klubházba – emlékszik vissza Szabó Géza. – Az érmeket a bajnokság végén ünnepélyes keretek között kaptuk meg a Tokaj Étteremben. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy az Év edzőjének választottak, de a fő érdem természetesen a nagyszerűen futballozó játékosoké volt.”