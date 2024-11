Komoly munka előzte meg

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közel kétezer önkéntes kamarai taggal aktív gazdasági szereplő a vármegyében és közel negyvenezer vállalkozással vagyunk valamilyen formában kapcsolatban

– fogalmazott Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. – Úgy gondolom, hogy ez gazdasági erő a segítségünkkel az élet számos területén megjelenik, mint az oktatás, a tudomány, a kultúra világában és természetesen a sport területén. Munkánkban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Miskolc az első. Szeretnénk a térséget olyan helyzetben látni, melyben az országban elismeréseket és értékeket tud felmutatni. Ezen a „szemüvegen keresztül” a DVTK egy olyan brand, amely a kamara számára is nagyon fontos. Komoly munka előzte meg a megállapodás megszületését, remélem, hogy a konkrétumai hamarosan kézzelfoghatóak lesznek. A megállapodásnak kiemelkedő üzenete, hogy a mai világban a sport, a testmozgás szerepe nagyon fontos, erre is felhívjuk a vállalatok, cégvezetők figyelmét. Diósgyőrben kialakult egy erős közösség. A közel háromezer sportoló egy igen jelentős szám, ezeket a fiatalokat meg kell erősíteni a hitükben, hogy jó itt élni, hogy később is itt maradjanak. A DVTK-val az együttműködésünk erősíti a Diósgyőr, a sport és helyi gazdaság együttműködését, segíti a fiatalok helyben tartását, és segíti azt a brand-et amit Diósgyőrnek, Miskolcnak és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének hívunk.