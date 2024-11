Az 1977. június 18-án, Hatvanban lejátszott DVTK – Vasas (1-0) mérkőzésen Tatár György, azt a gólt lövi, ami kupagyőzelmet ért

Fotó: Magánrachívum

A négyes döntő

A korábbi évektől eltérően nem szimpla finálét, hanem négyes döntőt rendeztek a kupában. A Diósgyőri VTK a selejtezőcsoportban a Debreceni VSC-t, az Edelényt, a Záhonyt és a Józsai Haladást előzte meg, majd a második csoportkörben a Videotont, a győri MÁV DAC-ot és a Nagykanizsai Olajbányászt utasította maga mögé. A legjobb négy közé jutásig 14 mérkőzést játszott, ebből 11-et megnyert. A négyes döntőbe a Diósgyőr mellett az utóbbi három év bajnokcsapata, az Újpesti Dózsa, a Ferencváros és a Vasas kerültek be, reálisan nézve szinte semmi esélye nem volt a DVTK-nak a végső sikerre.

A fináléban körmérkőzés volt. Az első találkozón, Gyöngyösön a kissé „nagy mellénnyel” futballozó Újpesti Dózsa ellen – Görgei (2), Tatár és Oláh góljaival – 4-1-re nyert a csapat. A második meccsen Egerben már nem sikerült a bravúr, a Ferencváros 3-0-ra legyőzte a DVTK-t. A körbeverések miatt viszont úgy alakult a helyzet, hogy az utolsó meccsen, a Vasas–DVTK találkozón dől el a kupa sorsa: amelyik csapat nyer, az az MNK-győztes!

Hatvanban 7000 néző előtt játszották a döntővé előlépett találkozót. A Veréb – Szántó (Teodoru B.), Salamon, Váradi O., Kutasi – Oláh, Tatár, Kerekes (Hajas) – Szalai, Fekete, Görgei összetételű gárda nagy csatában legyőzte az angyalföldieket. A meccs egyetlen, de annál fontosabb gólját a 85. percben Tatár György szerezte, ezzel lett kupagyőztes a Diósgyőr. A vidéki csapatok közül – a debreceni Bocskai (1930), a Szolnoki MÁV (1941) és a győri Rába ETO (1965, 1966, 1967) után – negyedikként véshették fel a díszes serlegre a DVTK nevét.

„A szövetségben annyira bíztak a fővárosi csapatok egyikének győzelmében, hogy a kupát nem is hozták le Hatvanba, ezért azt a mérkőzés után nem lehetett átvenni – mesélte Szabó Géza. – A következő héten Diósgyőrben, a Lenin Kohászati Művek vendégházában adták át ünnepélyes keretek között a serleget és az érmeket, ami számomra azért is volt különleges, mert ott laktunk a családdal, azaz házhoz jött a kupa.”

Az MNK-győzelemmel a DVTK a KEK-ben indulhatott, emiatt fel kellett újítani a diósgyőri stadiont. A lerobbant öltözőket, fürdőket nemzetközi szintűvé kellett átalakítani, szükség volt sajtópáholy építésére is, és a gyepszőnyeget is ki kellett teljesen cserélni. A kupasiker után azonnal elkezdték a sporttelep rekonstrukcióját, ezért a bajnokságból hátralévő két hazai meccset az MVSC-pályán játszotta a csapat.

„A pályafelújítást végző munkások már dobták volna ki a szemétbe a régi gyeptéglákat – emlékezett vissza Szabó Géza. – Szóltam, hogy kár lenne azokat elszállítani, inkább rakják le a stadion mögötti sík területre, és alakítsanak ki ott egy új játékteret. Így lett a DVTK-nak végre füves edzőpályája – hiszen addig csak salakos pálya volt – és ezután rossz idő esetén óvni lehetett a stadion gyepszőnyegét.”