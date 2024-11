A labdarúgó NB I 12. fordulójában, vasárnap 12.30-tól Paksi FC – DVTK mérkőzést rendeznek. Az ebédidős meccsen – a tabella élén egyaránt 22 ponttal álló három együttes közül a csak rosszabb gólkülönbségével – a 2. helyen álló tolnaiak győzelmi esélyeit magasabban jegyzik. A zöld-fehérek az idei évadban eddig mind az öt hazai bajnokijukat megnyerték, többek között a 3. Puskás AFC (2-1-re), az élen álló Ferencvárosi TC-t (3-1-re) ellenit, az idegenbeli találkozóikon pedig csak a Zalaegerszegi TE FC és az ETO FC Győr otthonából távoztak üres kézzel, a két vereségük mellett az egyetlen döntetlenjüket a DVTK vendégeként érték el, július 28-án, amikor 2-2-re végeztek.

A DVTK kapujában Odyntsov a legutóbbi két meccsen jó teljesítményt nyújtott

Fotó: Koncz Márton

A DVTK ellen is

A mostani összecsapás megelőzően mindkét együttes Magyar Kupa meccset játszott hét közben, a nyolcaddöntőbe jutásért. A Paksi FC csütörtökön este az NB II-es Budapest Honvédot intézte el egy félidő alatt, ugyanis már ekkor kialakult az 5-1-es végeredmény, illetve ezzel együtt eldőlt a zöld-fehérek továbbjutása. Pedig nem a top csapatát játszatta a Duna-partiak szakvezetője, Bognár György, ugyanis a múlt hét végi bajnokiról, a Kecskeméti TE-t hazai pályán 1-0-ra legyőző kezdőcsapatából csak három fiút hagyott meg a kupameccsre, a védelemben Vast, a középpályán Pappot, elől pedig Tóth B.-t. Ám mivel utóbbi két játékos közül Papp két, Tóth B. pedig egy gólt szerzett a Honvéd ellen, így már a félidőben lecserélte őket edzőjük, miden bizonnyal azért, mert vasárnap, a DVTK ellen is számít rájuk. Most vasárnap nagy valószínűséggel a KTE elleni bajnokin szerepeltetett csapat jut majd szóhoz, és a rotáció jegyében, a hét közben pihentetett játékosok közül nyolcan is teljesen kifrissülve léphetnek pályára a Diósgyőr ellen.

Védekező középpályások

A DVTK Magyar Kupa találkozója, szerda este a Fehérvár FC vendégeként nem volt sikeres, az eredmény tekintetében, ugyanis a piros-fehérek a 96. percben kapott góllal, amely egy 11-es utáni kipattanóból született, 2-1-re kikaptak, és kiestek. De ennek ellenére a 70-80 fős vendégtábor a meccs végén megköszönte a csapatnak a mutatott játékot, és volt egy kis közös éneklés a lefújást követően. Mindezt azzal érdemelte ki a csapat, hogy ezúttal nem a bunkerfocit játszotta, nem a hetek óta megszokott mélységben védekezett, hanem a támadásba való átmenetelek után jól építkezett. Ám lehet, hogy ez csak egy próba volt, és a bajnokságban a Paksi FC otthonában ismét nem ez lesz a jellemző, annál is inkább mert a szerdai kupameccsen a legutóbbi NB I-es meccsen, a Puskás AFC otthonában elért 1-1-es döntetlen után többen – a rotáció jegyében – csak a kispadra kerültek, csak két védő, Gera és Sanicanin, a támadó középpályás Feuillassier, valamint Odynstsov kapus maradt meg kezdőnek a Fehérvár ellen. Utóbbi – ahogy a Puskás AFC elleni bajnokin – most is jó teljesítményt nyújtott, még 11-est is hárított, ami azért is jó hír, mert poszt riválisa, Sentic sérülés miatt nem bevehető. A horvát kapuson kívül Drezgic, Popadiuc és Vallejo sem volt játszhatott sérülés miatt az előző meccseken, és a kupameccs kerete nem változik majd számottevően a mostani összecsapásra. Persze a szereposztás, hogy ki legyen kezdő, és ki legyen csere, azért módosulhatnak, például a védekező középpályások tekintetében a Bényei, Holdampf duó, akik Felcsúton a második félidőre álltak be, és Fehérváron már kezdők voltak, erősebben követelnek helyet a csapatban, mint a Klimovich és Komlósi kettős, akik a Puskás AFC ellen kezdtek. De fiatal helyen, Jurek és Varga Z. tekintetében is jöhet változás, mert bár utóbbi fehérvári beállítása csak próba volt, mivel a kupában nem kell 20 év alatti játékost szerepeltetni, hiszen azért nem jár pénz, de az FTC kölcsönjátékosa jó benyomást keltett, és lehet, hogy előrébb áll, mint a Diósgyőri VTK saját nevelésű jobb oldali támadója, Jurek.