A jégkorong Erste Liga 18. fordulója keretében a népkerti jégcsarnokban ma 18 óra 30 perckor kezdik a DVTK Jegesmedvék – FEHA19 mérkőzést, vasárnap pedig a budapesti Jégpalotában 17 óra 40 perctől játsszák a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – DVTK Jegesmedvék találkozót – írta a boon.hu



Miskolc Erste Liga - Alapszakasz férfi jégkorong mérkőzés. DVTK Jegesmedvék - DEAC Fotó: Vajda János

DVTK: hozzászoktak

– A péntek-vasárnapi menetrendet elsősorban a szurkolók igényei alapján alakították ki, de a saját nevünkben állíthatjuk, hogy ebből a szempontból mindenképpen bevált az újítás, hiszen a nézőszámunk tovább nőtt és szinte minden hazai fellépésünkön több mint ezren szurkolnak a csapatunknak – mondta Marosi Tamás, a piros-fehérek csapatmenedzsere. – A játékosok is hozzászoktak a programhoz, viszont decemberben két hétközi Magyar Kupa csatánk lesz, valamint az ünnepi menetrend is sűrűbbé válik a mostaninál, ezért a már megszokott heti két összecsapásos menetrend hamarosan megváltozik. A péntekit egyáltalán nem nevezzük papírforma mérkőzésnek, hiszen láthatjuk, hogy a Tokaji Viktor által irányított FEHA19 jó minőséget képvisel és minden csapatnak kellemetlenséget okoz. Legutóbbi három szereplésükön az Újpesti TE, a Ferencvárosi TC és a Debreceni EAC ellen is pontot szereztek. Mi viszont megnyertük az ugyancsak legutóbbi három meccsünket és ezt a sorozatot szeretnénk négyre növelni. Ez lesz a két társaság negyedik találkozója az idei szezonban, tehát a felek már jól ismerik egymást.

A csapatmenedzser ezután arról beszélt, hogy novemberben nem számít mérvadónak a tabellán elfoglalt helyezésük. Azt tartják szem előtt, hogy olyan pozícióban legyenek a rájátszás kezdete előtt, ahonnan pozitív előjelekkel kezdhetik meg a szezon legfontosabb részét, a rájátszást. Az is céljuk, hogy csapatuk bejárja azt a fejlődési görbét, amelyet a stáb kitűzött. Ehhez természetesen további találkozókat kell nyerniük. Komolyabb sérülés nem hátráltatta felkészülésüket, bár kisebb-nagyobb egészségügyi problémák mint mindig, most is felmerültek, de ezeket az egészségügyi részlegük kezelte és kezeli. Így teljes tagságuk együtt készült a hétvégi mérkőzésekre, a meccskereteiket pedig ezúttal is a tréningeken látottak alapján jelölik ki.



Jégkorong: az Erste Liga állása

1. Gyergyói HK 16 12 2 – 0 2 72–38 40

2. Budapest JAHC 18 11 – 2 5 73–52 35

3. Debreceni EAC 16 8 3 – 5 70–50 30

4. Corona Brasov 14 9 1 – 4 47–31 29

5. DVTK Jegesmedvék 17 7 1 4 5 45–48 27

6. Újpest TE 18 7 – 2 9 46–57 23

7. FTC-Telekom 16 5 2 2 7 51–51 21

8. FEHA19 18 4 3 2 9 39–56 20

9. SC Csíkszereda 16 5 2 – 9 32–49 19

10. Dunaújvárosi Acélbikák 17 1 – 2 14 40–83 5