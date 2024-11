Ökölvívás. Ismét a DVTK Arénája ad otthont vasárnap este a Hell Boxing Kings immáron harmadik gálájának, amely 19 óra 30 perckor kezdődik a műsorra kerülő negyeddöntő találkozókkal. A kötelek közé lépők között lesz Mester Soma, a miskolci székhelyű Hell Fight Club Küzdősport Egyesület válogatottja, aki már Európa-bajnoki ötödik helyezéssel is büszkélkedhet.



Győzni akar

– Kis túlzással mondva május óta készülök a mostani fellépésemre – közölte érdeklődésünkre a huszonhárom esztendős kiválóság. – Azóta nem álltam meg, az elmúlt hónapokban és hetekben vasárnap kivételével naponta tréningeztem. Azzal a görög Nicolaos Kattis nevű bunyóssal csatázom a 75 kilósok mezőnyében, akit a Hell-sorozatának selejtezője keretében már volt alkalmam megnézni. Fizikálisan erős testfelépítésű, támadó stílusban verekedő bokszoló, de az én filozófiám is hasonló. Célom természetesen a győzelem kiharcolása, a részletek nem számítanak. Azaz mindegy, hogy egy menetben nyerek, vagy négyben, kiütéssel, vagy pontozással, a bírák megosztott, vagy egyhangú voksolásával. Több videós elemzésen vagyok túl, kombinációimat a dél-európai fiú gyengeségeire és hibáira alapozva tudatosan dolgoztuk ki mesteremmel, Siroki Norberttel.



Élő adásban először

Arra a kérdésre, hogy doppingolja-e a várható telt ház és mit szól az éjszakai kezdéséhez, Mester Soma így felelt:

– Láttam az előző gálát, ennek jegyében alig várom, hogy én is részesüljek a nagy ujjongásban, a mindent elsöprő bíztatásban. Itthon vagyok, ezért rengeteg családtagom és rokonom, barátom és ismerősöm lesz jelen. Az pedig különösen feldob, hogy pályafutásom első televíziós csatája előtt állok, az élő adás még fűszeresebbé teszi majd a teljes produkciót és benne az én 23 óra körüli, az utolsó előtti párban bemutatásra kerülő előadásomat is - mondta Mester Soma.

A miskolci harcos életrajzában az szerepel, hogy Cristiano Ronaldo a kedvenc sportolója, ezért ennek okára is választ kértünk.

– Számomra példaértékű a híres portugál csatár mentalitása – folytatta Mester Soma. – Amit és ahogyan elért CR7, az előtt emelem a kalapomat. Csodálattal tekintek rá és pályafutásának minden állomásából erőt merítek.