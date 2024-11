Vízilabda: OB I

Férfi OB I, alapszakasz, 6. forduló:

BVSC-Manna ABC – PannErgy-Miskolci VLC 15–9 (3–2, 3–2, 4–2, 5–3)

Budapest, Szőnyi út, 150 néző. V.: Csanádi, Varga.

BVSC: Korom 1 – Tátrai 2, Csapó 3, Csacsovszky 1, Ekler Zs. 4, Jansik D., Kovács P. Csere: Konarik 3, Szeghalmi 1, Gál, Bundschuh, Mészáros M., Doroszlai. Vezetőedző: Varga Dániel.

MVLC: Szabó G. – Smitula, Oltean 4, Rossi 1, Tőzsér 2, Hegedűs 1, Várkonyi. Csere: Simon, Almási 1, Vismeg B., Mészáros B., Bikki-Petró. Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Gól/emberelőnyből: 4/8, ill. 1/8

Gól/büntetőből: 1/2, ill. 1/2

Varga Dániel: – Jól játszottunk, négy negyeden keresztül volt nagyon sok blokkunk, volt sok védése a kapusunknak, és sok gólt is lőttünk, és jó volt a hátrányos védekezés is. Összességében elégedett vagyok, mert magabiztosan tudtunk nyerni, volt, amikor nem lőttünk gólt a helyzetből, ami a pontatlanságból fakadt. Néhány dolgot még konkretizálni kell, szerintem jól haladunk.

Kemény Kristóf: – Gratulálok a BVSC-nek, jobban játszott, megérdemelte a győzelmet. Megtiszteltetés, hogy ,,teljes haderővel" álltak ki ellenünk a magyar bajnokságban. Gratulálhatok a saját csapatomnak is a játék képéért, a teljesítményért, az első kettő és fél negyedért, az addig tartó eredmény hízelgő a számunkra. Megyünk tovább, az a célunk, hogy fejlődjünk.