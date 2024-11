Hét mérkőzéssel megkezdődött vasárnap a Hell Boxing Kings gálasorozat, amelynek keretében hét kategóriában, egyaránt a 100-100 ezer dolláros fődíjért küzdenek a versenyzők. A férfi sportolók négy súlycsoportja mellett, két férfi kategóriában és egy nőiben celeb boxot is követhetnek az érdeklődők.

Egy meccset már meg is rendezek a női celeb ökölvívó meccsek közül, vasárnap a bolgár Zlatka Dimitrova egyhangú, pontozásos győzelmet aratott a görög Pamairi Afentaki ellen, így a hölgyek közül elsőként ő jutott be az elődöntőbe.

A női celeb bunyóban a 2023-as magyarországi Sztárbox győztese, Berki Mazsi képviseli Magyarországot, aki vasárnap eljött Miskolcra, Diósgyőrbe, a DVTK Arénába, majd hétfőn ezt tette közzé facebook oldalán egy fotóhoz:

,,Imádtam a tegnap este hangulatát és alig várom, hogy december 1-én én is ringbe szálljak! 🥊❤️‍🔥"

Berki Mazsi vasárnap Diósgyőrben járt

Fotó: Magánarchívum

Berki Mazsi ellenfele

A Hell Boxing Kingsben hazánkat képviselő 33 éves, anya, ,,feleség”, cégvezető, média személyiség ellenfele a román Giulia Anghelescu lesz, aki énekesként, rádiós műsorvezetőként, televíziós személyiségként, színésznőként és tartalomkészítőként ismert hazájában.

Már csak 20 nap, és a ringbe lép a két rivális.