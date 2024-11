A balhé

A meccset a Kolorcity Kazincbarcika nyerte 1-0-ra a Budapest Honvéd ellen, Pintének az 52. percben született találatával, de mégsem erről maradt emlékezetes a meccs. Honlapunk elsőként adott hírt arról, hogy mi történt a meccsen:

A találkozó a 76. percben a Honvéd szurkolók rendbontása miatt félbeszakadt, és csak 11 perc várakozás után folytatódott a mérkőzés. Az élőképes, internetes közvetítésen is látszódott, hogy a vendég szurkolók és a rendező gárda konfliktusba keveredett. Illetve ennek folyományaként ütésváltás is történt, majd a rendezők könnygázt vetettek be, de nem sikerült kiüríteniük a vendégszektort, a Honvéd tábor pár perc után betámadta, megfutamította a sárga mellényeseket, kiűzték őket arról a lelátórészről, ahol korábban voltak. A játékvezető az incidens miatt az öltözőbe vezényelte a játékosokat, majd amikor lecsillapodtak a kedélyek, elrendelte a találkozó folytatását.

A balhét követően több kép és videó látott napvilágot, amelyeket a helyszínen lévő szurkolók készítettek, így az is kiderült, hogy a barcikai biztonsági szolgálat tagjainál olyan eszközök is voltak, amelyeknek a használata nem megengedett (vipera, könnygáz).

Az eset után a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága mindkét klubot pénzbüntetéssel sújtotta, a rendőrség pedig vizsgálatot kezdeményezett, a stadionba történtek miatt az eset több szereplőjét eljárás alá vonta.

A Kolorcity Kazincbarcika SC csapatát működtető gazdasági társaság a balhé után szerződést bontott az ominózus meccsen (is) működött biztonsági szolgálattal, és a következő hazai bajnokiján már másik gazdasági társaság látta el ezt a feladatokat, illetve végzi azóta is ezt a munkát.