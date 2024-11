Játékos szavak

Kányási Veronika, a magyar válogatott játékosa, a DVTK Hun-Therm játékosa:

– Nagyon jó a hangulat, tulajdonképpen a megszokott. Nagyon sok éve együtt játszunk már, és azzal sosem volt gond, hogy ott folytassuk, ahol abbahagytuk. A ruandai élmények nagyon pozitívak, már csak vissza kellett nyúlni ahhoz a munkához, amit ott, illetve előtte végeztünk. Mindenkiben megvan a kellő motiváció, hogy kijussunk az Eb-re, és ott is szép eredményt érjünk el, most viszont a csütörtöki mérkőzés a legfontosabb. Köszönjük a szövetségek, hogy minden feltételt biztosítanak, hogy csak a munkával kell foglalkozni. Mi hétről hétre megtapasztaljuk, hogy milyen jó atmoszférája van a diósgyőri csarnoknak, de nem csak mi, DVTK-s játékosok örülünk annak, hogy itt lesz a mérkőzés, a többiek is így vannak ezzel. Biztosan sokan kijönnek majd a meccsre, és az ország több pontjáról is érkeznek drukkerek, mi azon leszünk, hogy szép estét szerezzünk nekik.