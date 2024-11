Labdarúgás, NB III: Észak-keleti csoport, 14. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kisvárda Master Good tartalék 1–0 (0–0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Tóth T. (Szabó F., Vilmányi).

Tiszaújváros: Czinanó – Ivánka, Farkas M., Tóth S., Papp F., Tóth Zs., Rajsli (Lőrincz P., 46.), Vitelki B. (Bökönyi, 79.), Varjas L., Skripek, Nagy D. (Kollár, 83.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Kisvárda MG tartalék: Kovács M. – Bliznjuk, Kozacsuk, Rubus, Szirota, Matic, Szikszai (Scsadej, 62.), Simon M., Babják (Babics, 46.), Ésik Á. (Pongó-Dankai, 79.), Prjamov (Ötvös G., 79.). Vezetőedző: Törtei Tamás. G.: Vitelki B. (47.). Jók: Czinanó, Farkas, Ivánka, Papp, Tóth S., ill. Rubus, Matic.

Vitelki Zoltán: – Az első félidővel egyáltalán nem voltam megelégedve. Védekezésben is voltak elcsúszások, de a legtöbb hiba a megszerzett labdák utáni szituációkban volt. Sok volt a pontatlanság, ami miatt kicsit csapkodóbb volt a játékunk. A második félidőben nagyon jól jöttünk ki, az első gyönyörű támadásunk után azonnal gólt szereztünk, ami nyugtatólag hatott. Már többet is birtokoltuk a labdát, türelmesebben is játszottunk, az ellenfél nem nagyon tudott eljönni a kapunkig. Nagy küzdelemben megérdemelten nyertünk.

Törtei Tamás: – Az első félidő lényegesen jobban nézett ki mint a második, a mi részünkről. Uraltuk a játékot, mi birtokoltuk a labdát, kapufát lőttünk, közelebb álltunk a vezetéshez. Sajnos jellemző ránk, hogy úgy jövünk ki a második félidőre, hogy majd belerázódunk, így rögtön az elején egy buta gólt kaptunk. Nem tudtunk sajnos reagálni a bekapott gólra, de méltó ellenfele voltunk egy jó csapatnak.