Néhány nappal ezelőtt tartották meg az előző kiírás díjkiosztó ünnepségét, és máris kezdődik az új szezon. Az amatőrök számára szervezett Winter Race Cup során a versenyzők először találkozhatnak egymással a 2024/2025-ös bajnokságban, amely összesen öt fordulóból áll majd.

Havi egy rendezvény

Az első versenyt az Auchan Miskolcnál tartják meg szombaton, decemberben Encsen, januárban Szilvásváradon, februárban Sátoraljaújhelyen, míg márciusban a felvidéki Szepsiben folytatódik a sorozat. A most hétvégi szlalommal kapcsoaltban külön érdekesség, hogy jelentős részét sötében rendezik meg a vármegyeszékhelyen.

- Az érdeklődés a tavalyihoz hasonlóan kimagasló, hiszen rövid idő alatt betelt a 75 nevezési hely. Ettől többet nem is tudunk volna fogadni, hiszen a négy futam lebonyolítása így is több órát vesz majd igénybe - árulta el Kovács Pici Krisztián, a IV. MUT Hungária Auchan Night szlalom egyik szervezője. - Tizenöt-húsz érdeklődést így is kénytelenek voltunk visszautasítani, mert az már a rendezvény rovására ment volna. Amennyiben meg tudjuk ismételni a tavalyi bajnokság sikerét, már boldogok leszünk.

A nap második felében

A rendezvény hiánypótló, a versenyzők részéről történt nagy várakozás pedig érthető: manapság ritkán adatik meg az amatőrök számára, hogy legális körülmények között versenyezhessenek egy nagyáruház parkolójában. A futam adminisztrációs része 11.30-kor kezdődik, így a szurkolók, az érdeklődők a parkolóban már ekkor is megtekinthetik a benevezett autókat.

Rajt: 15.00

Élesben délután háromkor rajtol a mezőny. Az első kör vélhetően még világosban, a második, a harmadik és a negyedik viszont már sötétben zajlik majd. Az értékeléssel kapcsolatban Kovács Pici Krisztián kiemelte: a legrosszabb eredményét mindenki eldobhatja, a három legjobb időt viszont összeadják, ez alapján derül ki a nap végi sorrend abszolútban és a kategóriákban egyaránt.