Loki-szépítés

A miskolci piros-fehérek negyvenöt (plusz kettő) perc után nagyon közel voltak az újabb sikerhez, kérdés volt, hogy tud-e, és ha igen, miben újítani a Debrecen. A nagyerdei ,,maestró" mi mást tehetett volna, mint változtatott, beküldte a második félidőre Szűcs T.-t, és Szécsit, ami szerkezeti változtatást is jelentett. A 49. percben Acolatse centerezése után Edomwonyi nem találta el jól a labdát, maradt az állás, nem dőlt el végérvényesen a meccs. A DVTK nyugodtan futballozhatott biztos vezetése tudatában, és játszhatta azt, hogy labdaszerzést követően gyors játékosai révén vezet akciókat. Dzsudzsák próbálta vállára venni csapatát, a lövését blokkolták, majd a beadását lehúzta Odyntsov. Egy óra után Radenkovic-edző is belenyúlt az összeállításba, lehozott két magyar fiatalt (Huszár, Varga Z.,), bement Jurek, valamint Feuillassier. Aztán Domingues labdája hosszú volt Báránynak, viszont a 62. percben összejött a szépítés a Debrecennek: Bárány játszott Dzsudzsáknak, akinek a lövésébe Domingues ért bele ,,oxival" az ötösön, aztán a labda a diósgyőriek hálójában kötött ki (2–1). Rögtön egy ki-ki mérkőzés kerekedett a pályán, élénk volt az iram a küzdőtéren, benne volt a csatában a Loki-egyenlítés, de az is, hogy egy megugrás után bevágja a harmadikat a Diósgyőr.

Sáreczki debütálás

A 79. perc elején Domingues középről a házigazdák kapusának kezébe küldte a labdát, majd amire számítani lehetett, a csatársorba érkezett a kispadról Rakonjac a DVTK-ban, továbbá Komlósi a középpályára. Előbbi el is döntötte az összecsapást, amikor a 84. percben Jurek beadását követően a hajdúságiak kapujába fejelt (3–1). Két perccel később Sáreczki debütált az NB I-ben, a 2006 áprilisában született középpályás előtte 39 NB III-as mérkőzésen jutott szóhoz. A Diósgyőr ismét szerzett három gólt, ez ezúttal elég volt a 3 pont megszerzéséhez, amivel a csapat igen magasra került a táblázaton. ÉM