Röplabda: Férfi Magyar Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika – MEAFC-Peka Bau (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, szerda, 20.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Az első, miskolci találkozón nyertünk 3:1-re, tehát az előny nálunk van. Szeretnénk számunkra kedvező végkimenetellel lezárni a párharcot, de nem lesz könnyű, biztos vagyok abban, hogy az egyetemisták keményen oda fogják tenni magukat. Tehát, maximális figyelem, és koncentráció kell majd a részünkről, nem szabad, hogy elvigyen bennünket az a gondolat, hogy az idén már két alkalommal is legyőztük a MEAFC-ot. A terem adottságai miatt más Miskolcon játszani, és más a mi csarnokunkban a paraméterek miatt, itthon jobban érvényre tudjuk juttatni a saját játékunkat, bátrabban ,,fel tudjuk húzni" a fogadásokat, és a mezőny labdákat.

Barócsi Ákos, a MEAFC szakosztályvezetője: – Az első kupafelvonáson, valamint az első, egymás elleni bajnokin is mi nyertük az első szettet, hátrányból, ami azt jelzi, hogy van tartása a csapatnak. Erre, és a bizonyos szakaszokban mutatott játékunkra lehet alapozni. A visszavágóra sem feltartott kezekkel megyünk, bár két hete nem játszottunk. A Kaposvár nemzetközi kupakötelezettsége miatt későbbre tettük az extraligás meccsünket, de így legalább volt időnk, hogy a TF elleni nem várt vereséget ki tudja heverni a csapat. A sportban soha ne mondjuk, hogy ,,Soha!", akár meglepetést is okozhatunk, szeretnénk, ha stabil, fejlődő játékot tudnánk nyújtani, fél szemmel már a hét végi mérkőzést is nézzük.