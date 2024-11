Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 17. forduló

Putnok FC – Sényő FC Selyem-Ber 4–1 (0–1)

Putnok, 100 néző. V.: Dévényi (Kovács L., Elischer).

Putnok: Perehanec – Végső, Lőrincz (Jónyer, 67.), Kercsó, Nemes, Bán (Tóth L., 85.), Pócsik (Csiki, 85.), Tordai, Máris, Boros (Mrva, 90.), Korbély (Galacs, 67.). Vezetőedző: Szala Ákos. Sényő: Baráth – Schmidt, Szokol (Kozák, 27.), Szopkó, Vámos, Klepács K., Erdei, Kapacina K., Varga, Farkas M., Márton (Virág, 58.). Megbízott edző: Imrő László. G.: Végső (50.), Kercsó (68.), Boros (90.), Mrva (92.), ill. Klepács K. (10.). Kiállítva: Klepács K. (73.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – Az első félidőben nem voltunk elég élesek, de a második félidőben megmutatták a játékosok milyen jók is ők valójában. Az első félidőben kevés volt a futásunk labdás játékban, de a második félidőben mindig teremtettünk a labdát játékosunknak 3-4 átadás sávot, amiből jól is játszottunk előrefele és nem is nagyon engedtük át a félpályán a Sényő csapatát. Ez azt mutatja, hogy jók voltak a labdavesztésekre adott reakciónk is. Újabb fontos 3 pontot szereztünk és nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni a két tavaszi mérkőzésünket.

Imrő László: – Megérdemelten nyerte meg a mérkőzést a Putnok. A vezető gólunk után sokáig tartottuk magunkat, de a második félidőben teljesen felőrölt bennünket a hazai csapat.