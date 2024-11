DVTK Jegesmedvék – Újpesti TE (Miskolc, jégcsarnok, vasárnap, 18.00)

Marosi Tamás, a piros-fehérek csapatmenedzsere: – Az elmúlt hétvégén ismét az történt, ami korábban is előfordult a csapatunkkal. Játékban pénteken és vasárnap is domináltunk, szoros mérkőzéseket játszottunk, de a végjáték mindkétszer az ellenfelünknek kedvezett. A tanulság ezekből a mérkőzésekből az, hogy ha több gólt tudunk szerezni, akkor kedvezőbb helyzetből várhatjuk az összecsapások végét, ezért hatékonyabbnak kell lennünk. A két mérkőzésen összesen hetven, a kaput eltaláló lövésünk volt, ezekből azonban mindössze egy gólt tudtunk szerezni. Ez a sovány statisztika elárulja, hogy miért nem gyűjtöttünk egységeket a FEHA19 és a Budapest JAHC együtteseitől. A cél a vasárnap esti mérkőzésen egyértelműen az, hogy a három pontot itthon tartsuk. Ehhez az kell, hogy hatékonyabbak legyünk a ketrecek előtt. Ez a találkozó számunkra duplán fontos, hiszen magyar csapat ellen játszunk, így ez az Erste Liga fellépésünk beleszámít a magyar bajnokság tabellájába is, amin jelenleg az előkelő második fokozaton áll a csapatunk a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club alakulata mögött. Az Erste liga fegyelmi bizottságának döntése értelmében a vasárnapi mérkőzésen még két légiósunk, Colin Doyle és Garet Hunt nem léphet jégre. Előbbi ezen a meccsen letölti eltiltását, utóbbinak még egy mérkőzés marad hátra a büntetéséből. Vokla Roland és Jason Pineo viszont letöltötte eltiltását, így ők már játszhatnak az Újpest ellen.