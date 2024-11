Férfi Magyar Kupa, 3. forduló

Mezőkövesdi KC (NB I/B) – CYEB-Budakalász (NB I) (Mezőkövesd, városi sportcsarnok, csütörtök, 18.30)

Drizner Péter, a Mezőkövesdi KC vezetőedzője: – A kiírás értelmében ezt a meccset a jövő szerdáig kell megrendezni, ettől megegyezés alapján el lehet térni, most is ez történt. Valamint az is ok, hogy az NB I/B-ben, mivel a fordulók hét végén vannak, ritkán van szünet, ezúttal viszont az lesz a válogatott miatt, így a pénteket, szombatot, és vasárnapot kiadjuk majd pihenőnek a játékosoknak. Ami magunktól elvárás lehet egy NB I-es ellenfél ellen, az a tisztes helytállás. Ugyan jelenleg sereghajtó az élvonalban a Budakalász, de ha a két keretet megnézzük, akkor látható, hogy nagyon ,,komoly" játékosaik vannak, pár rosszul sikerült meccs, és a sorsolás miatt találhatóak jelenleg a 14. helyen. Jómagam biztos vagyok abban, hogy nem fognak kiesni. A különbség annyi kettőnk között, amennyi a két osztály közti különbség. Számunkra ez a mérkőzés egy lehetőség, meg kell próbálni átvenni azt a tempót, és keménységet, amit a Budakalász diktálni fog, és ebből profitálnunk kell a későbbi bajnoki összecsapásokon. Azt is meg kell jegyeznem: a közönségünktől sokat kapunk minden hazai meccsen, felelősséggel tartozunk tehát irántuk is azzal, hogy mindent beleadunk.