A tiszaújvárosi pálya rossz állapota miatt nem rendezték meg a vasárnap kora délutánra kiírt Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK II F4R találkozót a labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában. A borsodi rangadót egy későbbi időpontban pótolják be.

A két csapat a 2024-es naptári esztendő utolsó fordulójában csapott volna össze egymással, ám a napokban történt havazás után a tiszaújvárosi futballpályát is fehér hótakaró borítja, és jegesedés is tapasztalható volt. A játékvezető a megtekintette a körülményeket és két klub technikai vezetőjével egyeztetve a küzdőteret játékra alkalmatlannak minősítette. A jegyzőkönyvbe nevezett játékosok a helyszínen tartózkodtak, de a döntést elfogadták.

A pótlásnak egyelőre nincs időpontja. Amennyiben a Termálfürdő FC Tiszaújváros és a DVTK II F4R közösen megegyezik egymással, akkor abban az időpontban rendezik az összecsapást, de az is előfordulhat, hogy az MLSZ jelöli ki a 17. fordulóból elhalasztott találkozó új dátumát.