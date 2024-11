Garadna-TSC – Sárospataki TC 2–0 (0–-0)

Garadna, 80 néző. V.: Jakab (Fogarassy, Szaniszló-Szabó).

Garadna: Galyas – Molnár D., Veres (Bujnóczki), Kádár, Gregó (Szakálos), Szabó N., Szabó M., Pecsenye, Orosz (Szaniszló), Márton, Csonka. Edző: Berencsi László. Sárospataki TC: Érháti – Matisz, Dancs, Petercsák (Köteles), Balázsi (Jákób), Engel, Hoksz A., Balogh B., Dimov, Hunyadi, Horváth D. Edző: Vachter Tamás.

G.: Gregó, Szabó N. Kiállítva: Érháti (34.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Berencsi László: – Fegyelmezett játékunk a Sárospatak ellen is meghozta a gyümölcsét, a csapat jelesre vizsgázott. A játékvezetés csak kiválónak értékelhető.

Vachter Tamás: – Gratulálok a hazai csapatnak.

RSE II Encs – Tiszaladány KSIE 4–3 (3–0)

Encs, 80 néző. V.: Nagy F. (Miskovics, Tirpák).

RSE II Encs: Orosz – Török, Szabó B., Kucsma, Szaniszló (Kozsurek), Szajkó, Bauer, Petrényi, Hallai, Klima, Koc. Edző: Havas János. Tiszaladány: Farkas L. – Kiss T., Kassai, Minczér, Liszkai (Szívós Gy.), Szükösdi, Bódi (Balogh), Szabó B., Galambos, Juhász, Szívós M. Edző: Liszkai Attila. G.: Szaniszló, Hallai, Török, Szabó B., ill. Szükösdi, Szívós M., Szívós Gy. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Juhász Péter, csapatvezető: – Az első félidő jó játéka után a másodikban kicsit felhoztuk a kellemetlenül játszó ellenfelünket, ennek ellenére megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a Tiszaladánynak.

Dr. Liszkai Ferenc, elnök: – Egy rendkívül jó fiatal csapattal találkoztunk. A hazaiak a labdarúgásról már sok mindent tudnak, ha együtt maradnak, akkor sokra hivatottak. Az első félidőben átgázoltak rajtunk, a második félidőt megnyertük ugyan, de a meccset elvesztettük.

Gönc VSE – Erdőhorváti SC 2–3 (1–1)

Gönc, 30 néző. V.: Majoros (Hankó, Pásztor).

Gönc: Jósvai – Mátrai, Zerényi, Tóth B., Makovics (Babos), Konkoly T., Bodnár (Vojtovics N.), Szentpéteri (Holovnyák), Kiss Zs., Tahi, Molnár I. Edző: Spisák Róbert. Erdőhorváti: Fridrik (Kazsimér) – Popovics (Vojtovics M.), Silling, Orosz F., Orosz M., Mahalek, Farkas II J. (Gáspár), Orosz B., Farkas I J., Fedor, Szakács. Csapatvezető: Rebecsák Norbert. G.: Tahi, Vojtovics N., ill. Orosz F. (2), Silling. Jók: Molnár I., Mátrai, Zerényi, Tahi, ill. Fedor, Kazsimér, Fridrik.

Spisák Róbert: – Sajnálom a csapatomat, meg voltak a helyzeteink, de sajnos még a kapufa is háromszor ellenünk volt. Az eredmény bosszantó, a játék képe viszont bizakodásra ad okot.

Rebecsák Norbert: – Gratulálok a csapatnak, hogy a kapusgondok nehézségének ellenére is lehoztuk ezt a mérkőzést. Amit szerintem a helyzeteink alapján több góllal kellett volna megnyerni, de az ellenfelet sikerült felhozni egy kapustámadást érő góllal, amibe sajnos belesérült a kapusunk, aki így is kisegített minket. Mielőbbi gyógyulást Rolcsi.